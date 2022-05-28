Андерс Аслунд обурений блокуванням поїздки Порошенка на ПА НАТО і закликає українську владу вибачитись
Старший науковий співробітник Атлантичної Ради, відомий шведський економіст Андерс Аслунд закликав українську владу припинити блокування участі Петра Порошенка у Парламентській асамблеї НАТО
Про це він написав у Twitter.
"Це смішна, неприйнятна та шкідлива поведінка української влади, яка блокує участь екс-президента Порошенка у важливій Парламентській асамблеї НАТО у Вільнюсі", - пише Аслунд.
"НАТО розцінить це як те, що Україна є недостатньо демократичною для вступу в НАТО. Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком", - наголосив Аслунд.
- 27 і 28 травня Петра Порошенка не випустили з країни прикордонники. Він мав їхати на засідання Парламентської асамблеї НАТО.
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