Андерс Аслунд обурений блокуванням поїздки Порошенка на ПА НАТО і закликає українську владу вибачитись

Про це він написав у Twitter.

"Це смішна, неприйнятна та шкідлива поведінка української влади, яка блокує участь екс-президента Порошенка у важливій Парламентській асамблеї НАТО у Вільнюсі", - пише Аслунд.

"НАТО розцінить це як те, що Україна є недостатньо демократичною для вступу в НАТО. Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком", - наголосив Аслунд.

27 і 28 травня Петра Порошенка не випустили з країни прикордонники. Він мав їхати на засідання Парламентської асамблеї НАТО.