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Андрій Курков увійшов до довгого списку Міжнародної Букерівської премії-2023

14 березня, 2023 вiвторок
15:57
Культура Міжнародна Букерівська премія

Міжнародна Букерівська премія оголосила довгий список творів, що претендують на нагороду у 2023 році

Його опублікували на сайті премії.

До переліку увійшло 13 книжок:

  • "Jimi Hendrix Live in Lviv" ("Львівська гастроль Джимі Хендрікса") Андрія Куркова, переклад — Рубен Вуллі;
  • "Ninth Building" "Дев’ята будівля" Цзоу Цзінчжі, переклад — Джеремі Тіанг;
  • "A System So Magnificent It Is Blinding"("Система настільки чудова, що засліплює") Аманди Свенссон, переклад — Нікола Смоллі;
  • "Still Born" ("Все ще народжений") Гвадалупе Неттель, переклад — Розалінд Гарві;
  • "Pyre" ("Вогнище") Перумал Муруган, переклад — Аніруддхан Васудеван;
  • "While We Were Dreaming" ("Поки ми мріяли") Клеменс Майєр, переклад — Кеті Дербішир;
  • "The Birthday Party" ("Вечірка на День народження") Лоран Мовіньє, переклад — Даніель Левін Беккер;
  • "Is Mother Dead" ("Чи мати померла") Вігдіс Гьорт, переклад — Шарлотта Барслунд;
  • "Standing Heavy" ("Важко встоюючи") GauZ’, переклад — Френк Вінн;
  • "Time Shelter" ("Прихисток часу") Георгі Господинов, переклад — Анджела Родель;
  • "The Gospel According to the New World" ("Євангеліє від Нового світу") Маріз Конде, переклад — Річард Філкокс;
  • "Whale" ("Кит") Чон Мен Кван, переклад — Чі Янг Кім;
  • "Boulder" ("Валун") Єва Бальтасар, переклад — Джулія Санчес.

"Ескапади милих диваків Куркова обрамлюють інтригуючий портрет Львова 2000-х років — меланхолійне прикордонне місто, що згадує неспокійне минуле, опинившись на порозі невизначеного майбутнього. Це книжка, сповнена завжди обґрунтованого чарівництва, затишку на межі неспокою, і завжди ніжного чорного гумору", — прокоментували журі роман Андрія Куркова.

Зокрема зазначається, що лонглист обрало професійне журі у складі французько-марокканської письменниці Лейли Слімані, професора-славіста, одного із провідних британських літературних перекладачів з української Уяма Блекера, малайзійського письменника, який потрапив до короткого списку Букера, Тан Тван Енг, штатної авторки й критикині New Yorker Парул Сегал та літературного редактора Financial Times Фредеріка Штудеманна.

"Кожен із нас мав різні смаки, і це те, що ми намагалися відобразити в цьому списку. Він відзначає різноманіття сучасної літератури, різні погляди на роман. Ми хотіли дати читачеві можливість дізнатися про це та знайти щось, що зворушить його або стурбує. Ми хотіли відзначити літературні амбіції, розмах, оригінальність і, звісно, талант перекладачів, які змогли все це передати з великою майстерністю", — зазначила голова журі Лейла Слімані.

Відомо, що довгий список включає видання з 12 країн 11 мовами. Уперше були номіновані видання, в оригіналі написані болгарською, каталонською та тамільською мовами. Двох авторів та трьох перекладачів уже номінували на Букерівську премію раніше. Два цьогорічних номінанти у попередні роки були серед журі премії.

Короткий список із шести книжок оголосять у квітні 2023 року. Переможця Міжнародної Букерівської премії — у травні 2023 року.

Довідка

Щорічна Міжнародна Букерівська премія – престижна британська літературна премія, заснована у 2005 році, яку вручають за найкращий літературний твір, перекладений англійською мовою та опублікований у Великій Британії чи Ірландії. У 2014 році премія дозволила висувати англомовних авторів і з інших країн світу.

  • Раніше повідомлялося, що Букерівська книжкова премія оголосила склад журі на 2023 рік, яке очолить письменниця Лейла Слімані, 2016 року її роман "Солодка пісня" був відзначений Гонкурівською премією.
  • Індійська письменниця Гітанджалі Шрі отримала міжнародну Букерівську премію 2022 року за роман "Могила з піску". Вперше Букерівською премією відзначено роман мовою хінді.
  • 7 вересня Букерівська премія оголосила короткий список творів, що претендують на нагороду у 2022 році.

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