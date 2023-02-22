Андрій Пивоварський прокоментував підозру у зловживанні владою

Коментар Пивоварський опублікував на своїй facebook-сторінці.

Зокрема, зазначив, що обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення "є абсолютно надуманими та безпідставними" та наголосив, що готовий відстоювати свою правоту та честь "в органах досудового розслідування та прокуратурі й у в судових інстанціях".

Ексміністр підтвердив, що з самого ранку 22 лютого до нього "завітали" детективи НАБУ та вручили йому підозру в рамках справи, яка розслідується майже сім років.

"Наразі не вбачаю за можливе розголошувати будь-які дані, що містяться у вказаному документі, оскільки на мене покладено обов’язок зберігати таємницю досудового розслідування, який я буду безумовно виконувати. Можу лише повідомити, що інкриміноване мені діяння пов’язане з начебто зловживанням мною посадовим становищем Міністра інфраструктури в ході розподілу корабельного збору", – написав Пивоварський.

Також Пивоварський виклав інформацію, яка стосується його звинувачення, не містить таємниці та є загальновідомою.

1. По-перше, саме на Мінінфраструктури чинне законодавство покладає здійснення повноважень у сфері регулювання питань, пов‘язаних із визначенням та зміною порядку справляння портових зборів, у тому числі й корабельного збору. Тому дивують спроби правоохоронців підмінити уповноважений державний орган власним, "більш правильним" баченням специфічних питань діяльності профільного міністерства.

2. Наказ Мінінфраструктури, яким був змінений порядок розподілу коштів корабельного збору, був попередньо погоджений рядом міністерств та відомств, у тому числі дане питання було розглянуте та підтримане на засіданні Кабінету Міністрів України. Крім того, виданню Наказу передувало його обговорення в Тарифній раді.

3. Наказ Міністерства, про який йдеться, був завізований Мін’юстом, а значить, і перевірений на відповідність чинному законодавству України. Лише після цього він був зареєстрований і набув чинності.

4. У профільному Законі "Про морські порти України» чітко передбачено, що корабельний збір розподіляється між користувачем портової акваторії (в цьому випадку це АМПУ) та власником операційної акваторії причалу (в цьому це – ТІС). Тому закріплення наказом Мінінфраструктури порядку виконання положень Закону не має бути в Україні злочином.