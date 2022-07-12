Англійський клуб домовився про трансфер 18-річного українського футболіста
Англійський "Брентфорд" домовився з "Дніпром-1" про перехід півзахисника Єгора Ярмолюка
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у twitter.
За його інформацією, "Брентфорд" досяг домовленості про трансфер Єгора Ярмолюка, якого вважають одним із найталановитіших українських футболістів. 18-річний атакувальний хавбек вже отримав у Великій Британії робочу візу. Про його перехід буде оголошено цього тижня.
У минулому сезоні Єгор Ярмолюк зіграв за "Дніпро-1" 9 матчів та забив 1 гол.
На його рахунку 4 матчі за молодіжну збірну України.
"Брентфорд" у минулому сезоні посів у чемпіонаті Англії 13-те місце.
У англійській прем'єр-лізі наразі виступає один український футболіст - Віталій Миколенко з "Евертона". У Андрія Ярмоленка завершився контракт з "Вест Гемом" і він займається пошуками нової команди.
- 22 червня повідомлялося, що "Фулгем" готовий запропонувати Андрію Ярмоленку контракт на 2 роки.
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