Англійський клуб забажав купити 18-річного українця за 500 тис. євро

Про це повідомляє "ТаТоТаке".



За інформацією джерела, 15 квітня "Брентфорд" зробив офіційну пропозицію СК "Дніпро-1" стосовно трансферу 18-річного атакувального півзахисника Єгора Ярмолюка.



Стартова пропозиція "Брентфорда" - трохи більше ніж 500 тис. євро. Transfermarkt оцінює українця приблизно в цю ж суму - 400 тис. євро. Контракт Ярмолюка з "Дніпро-1" закінчується наступного літа.



1 березня Єгору Ярмолюку виповнилось 18 років. На його рахунку 9 матчів і 1 гол в УПЛ та Кубку України.



У цьому сезоні "Брентфорд" займає 13-е місце в АПЛ. Паралельно клуб працює над трансфером Михайла Мудрика за 20 млн євро.





15 квітня стало відомо, що український півзахисник Михайло Мудрик може перейти в англійський "Брентфорд.

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