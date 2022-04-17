Англійський клуб забажав купити 18-річного українця за 500 тис. євро
Англійський "Брентфорд" зробив "Дніпру-1" офіційну пропозицію щодо трансферу півзахисника Єгора Ярмолюка
Про це повідомляє "ТаТоТаке".
За інформацією джерела, 15 квітня "Брентфорд" зробив офіційну пропозицію СК "Дніпро-1" стосовно трансферу 18-річного атакувального півзахисника Єгора Ярмолюка.
Стартова пропозиція "Брентфорда" - трохи більше ніж 500 тис. євро. Transfermarkt оцінює українця приблизно в цю ж суму - 400 тис. євро. Контракт Ярмолюка з "Дніпро-1" закінчується наступного літа.
1 березня Єгору Ярмолюку виповнилось 18 років. На його рахунку 9 матчів і 1 гол в УПЛ та Кубку України.
У цьому сезоні "Брентфорд" займає 13-е місце в АПЛ. Паралельно клуб працює над трансфером Михайла Мудрика за 20 млн євро.
- 15 квітня стало відомо, що український півзахисник Михайло Мудрик може перейти в англійський "Брентфорд.
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