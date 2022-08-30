Анкара підтримує Україну суттєвіше, ніж більшість інших країн НАТО, - очільник МЗС Туреччини
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара підтримує Україну суттєвіше, ніж більшість інших країн НАТО
Про це Чавушоглу розповів у інтерв'ю Star.
"Можливо, ми підтримуємо Україну більше, ніж багато союзників по НАТО. Але ми також ведемо діалог із Росією, і цей діалог окупається. Ось чому ми вже двічі зводили їх разом і зернова угода спрацювала", - сказав Чавушоглу.
Він нагадав, що у Стамбулі проходив один із раундів переговорів Росії та України, а Туреччини посприяла домовленості про вивезення зерна з українських портів.
Чавушоглу підкреслив, що Анкара підтримує територіальну цілісність України та робить все можливе, щоб підтримувати діалог з Києвом і Москвою. Проте він визнав, що відновити російсько-українські переговори буде не так просто.
"Деякі речі змінилися. Це те, що ми дійсно бачимо. Багато речей змінилося після картин з Бучі", - сказав Чавушоглу.
- 6 вересня стало відомо, що лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган особисто запропонував російському диктатору Володимиру Путіну організувати зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
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