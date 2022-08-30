Про це Чавушоглу розповів у інтерв'ю Star.

"Можливо, ми підтримуємо Україну більше, ніж багато союзників по НАТО. Але ми також ведемо діалог із Росією, і цей діалог окупається. Ось чому ми вже двічі зводили їх разом і зернова угода спрацювала", - сказав Чавушоглу.

Він нагадав, що у Стамбулі проходив один із раундів переговорів Росії та України, а Туреччини посприяла домовленості про вивезення зерна з українських портів.

Чавушоглу підкреслив, що Анкара підтримує територіальну цілісність України та робить все можливе, щоб підтримувати діалог з Києвом і Москвою. Проте він визнав, що відновити російсько-українські переговори буде не так просто.

"Деякі речі змінилися. Це те, що ми дійсно бачимо. Багато речей змінилося після картин з Бучі", - сказав Чавушоглу.

6 вересня стало відомо, що лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган особисто запропонував російському диктатору Володимиру Путіну організувати зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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