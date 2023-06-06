Про це в ефірі Еспресо заявила виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

"Зараз ми спостерігаємо шалений ріст Telegram-каналів. Вони не є якісною інформацією - ви не знаєте, хто цю інформацію робить. Ви не знаєте, чи те ФСБшники її продукують, чи дійсно це робить якийсь український громадянин. Всі Telegram-канали є анонімними - навіть реклама яка є, ви не можете бути впевненими на 100%, що це достовірний продукт рекламується. Анонімними Telegram-каналами в якості достовірного джерела інформації не можна користуватися", - вважає вона.