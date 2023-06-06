Анонімними Telegram-каналами у якості достовірного джерела інформації не можна користуватися, - виконавча директорка ІМІ
Анонімні Telegram-канали не є джерелом достовірної інформації - ніхто не знає, хто робить на ньому контент
Про це в ефірі Еспресо заявила виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.
"Зараз ми спостерігаємо шалений ріст Telegram-каналів. Вони не є якісною інформацією - ви не знаєте, хто цю інформацію робить. Ви не знаєте, чи те ФСБшники її продукують, чи дійсно це робить якийсь український громадянин. Всі Telegram-канали є анонімними - навіть реклама яка є, ви не можете бути впевненими на 100%, що це достовірний продукт рекламується. Анонімними Telegram-каналами в якості достовірного джерела інформації не можна користуватися", - вважає вона.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.82
Купівля 36.82Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 39.63Продаж 40.47
- Актуальне
- Важливе