Анонс контрнаступу Будановим - це один із інструментів для розвалу угруповання РФ, - експерт Defense Express Киричевський
Заява очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова про наступ ЗСУ навесні по всій лінії фронту змусить росіян хаотично рухати війська - це не сприятиме їх міцності
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.
"Судячи навіть з епізоду в Макіївці, де сталась одночасна утилізація 400 рашистів, з угрупованням РФ відбувається те, що вони називають "розвал під власною важкістю". На наступальні дії вони не здатні. Ця заява Буданова для західних ЗМІ - це один із інструментів впливу, щоб розвал російського угруповання прискорити", - вважає він.
За оцінкою Киричевського, ЗСУ можуть собі дозволити ведення повномасштабних наступальних дій на одному-двох напрямках, а не по всій лінії фронту.
"Але якщо прозвучала заява про всю лінію фронту, росіяни будуть вимушені світитися, намагатися хаотично перекидати підрозділи, що не сприятиме міцності військ. Елемент своєчасних заяв військово-політичного керівництва в тому, щоб прискорити певні події не варто упускати з виду", - підсумував експерт.
- Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що у березні 2023 року розпочнеться остаточне звільнення окупованих росіянами територій України.
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