Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Судячи навіть з епізоду в Макіївці, де сталась одночасна утилізація 400 рашистів, з угрупованням РФ відбувається те, що вони називають "розвал під власною важкістю". На наступальні дії вони не здатні. Ця заява Буданова для західних ЗМІ - це один із інструментів впливу, щоб розвал російського угруповання прискорити", - вважає він.

За оцінкою Киричевського, ЗСУ можуть собі дозволити ведення повномасштабних наступальних дій на одному-двох напрямках, а не по всій лінії фронту.

"Але якщо прозвучала заява про всю лінію фронту, росіяни будуть вимушені світитися, намагатися хаотично перекидати підрозділи, що не сприятиме міцності військ. Елемент своєчасних заяв військово-політичного керівництва в тому, щоб прискорити певні події не варто упускати з виду", - підсумував експерт.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що у березні 2023 року розпочнеться остаточне звільнення окупованих росіянами територій України.