Anonymous зламали базу Роскомнагляду і оприлюднили понад 360 тисяч файлів
Міжнародна група хакерів Anonymous зламала базу даних Роскомнагляду та виклала у відкритий доступ понад 360 тисяч файлів
Про це хакери повідомили у Twitter, інформує Еспресо.TV.
"Anonymous успішно зламав і розкрив базу даних Роскомнагляду, російського федерального агентства виконавчої влади, відповідального за моніторинг, контроль та цензуру російських ЗМІ, оприлюднивши понад 360 тисяч файлів", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що загальний обсяг зламаної бази даних становить 820 гігабайтів.
Довідка: Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами. Після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам.
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Нагадаємо, хакери заявили про злам російських потокових сервісів і державних телеканалів.
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