Anonymous зламали базу Роскомнагляду і оприлюднили понад 360 тисяч файлів

Про це хакери повідомили у Twitter, інформує Еспресо.TV.



"Anonymous успішно зламав і розкрив базу даних Роскомнагляду, російського федерального агентства виконавчої влади, відповідального за моніторинг, контроль та цензуру російських ЗМІ, оприлюднивши понад 360 тисяч файлів", - йдеться у повідомленні.





Варто зазначити, що загальний обсяг зламаної бази даних становить 820 гігабайтів.

Довідка: Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами. Після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам.

Нагадаємо, хакери заявили про злам російських потокових сервісів і державних телеканалів.

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