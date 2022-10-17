Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Економіст прокоментував підвищення ціни майже удвічі на яйця: "З одного боку зростає вартість комбікормів для курей, зменшилась кількість птахофабрик, також збільшилась вартість електроенергії для промислових підприємств, сезонний фактор – це все є об'єктивними чинниками, які штовхають ціну у гору. Проте, зростання фактично на 100% є необґрунтованим, тому що жоден з вищеназваних елементів не зріс у два рази. Тобто, ми тут маємо інші причини, а саме те, що виробники яєць в Україні, відчуваючи ситуацію на свою користь у монопольному становищі, вирішили цим скористатися і почали підіймати ціни на багато вище, ніж вони були економічно обґрунтовані".



Ілля Несходовський додав, що результатом такого зростання, ми побачили ціни 70 грн за десяток яєць, а у деяких регіонах 75-80 грн, і такі ціни є абсолютно безпідставними.



"Об'єктивна ціна мала б коливатися у районі 50 грн, максимум 60 грн за десяток, і тоді можна було б говорити, що спрацювали об'єктивні чинники зростання ціни. На мою думку, Антимонопольний комітет, не зважаючи на війну, має розпочати розслідування і встановити, хто конкретно зловживає поточною ситуацією і хто спекулює для того, щоб отримати більші прибутки", - зауважив Несходовський.

Раніше перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України та член Української ради бізнесу Михайло Непран зазначив, що до середини зими або весни ціни на яйця стабілізуються

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