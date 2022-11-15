Антипутінська коаліція з’явилася у G20, - нардеп Наливайченко
Народний депутат України Валентин Наливайченко вважає, що найближчим часом Росію виженуть з G20
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На саміті G20 Росія отримала не просто нищівну поразку, на саміті пролунала тотальна світова вимога щодо Росії - вивести з України війська й закінчити війну. Ніхто навіть не сподівався на таку велику підтримку найбільших, найпотужніших країн. Сьогодні Росія отримала по мордах", - підкреслив Наливайченко.
За словами нардепа, важливо розуміти, що з’явилась антипутінська коаліція у G20.
"Я думаю, що найближчим часом Росію виженуть з G20 й у групі залишаться 19 країн. З 19 країн як мінімум 14 країн вже є антипутінською коаліцією, і це позиція світових лідерів", - наголосив Наливайченко.
- 15 листопада президент України Володимир Зеленський під час виступу перед світовими лідерами по відеозв'язку наголосив, що звертається до країн G19, виключивши зі списку Росію.
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