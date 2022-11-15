Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На саміті G20 Росія отримала не просто нищівну поразку, на саміті пролунала тотальна світова вимога щодо Росії - вивести з України війська й закінчити війну. Ніхто навіть не сподівався на таку велику підтримку найбільших, найпотужніших країн. Сьогодні Росія отримала по мордах", - підкреслив Наливайченко.

За словами нардепа, важливо розуміти, що з’явилась антипутінська коаліція у G20.

"Я думаю, що найближчим часом Росію виженуть з G20 й у групі залишаться 19 країн. З 19 країн як мінімум 14 країн вже є антипутінською коаліцією, і це позиція світових лідерів", - наголосив Наливайченко.

15 листопада президент України Володимир Зеленський під час виступу перед світовими лідерами по відеозв'язку наголосив, що звертається до країн G19, виключивши зі списку Росію.

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