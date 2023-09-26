"Антитіла" вирушили у США: спільно з United Help Ukraine на концертах збиратимуть кошти на 10 тис. медаптечок для ЗСУ
У вівторок, 26 вересня, український гурт "Антитіла" прибув до США, щоб розпочати концертний тур містами Штатів та Канади з метою збору коштів на 10 тисяч медичних аптечок для Збройних Сил України
Про це повідомив фронтмен гурту Тарас Тополя у Facebook.
"Антитіла приземлилися в США! До зустрічі на концертах", - написав він.
Зазначається, що протягом місяця гурт проведе концерти наживо у 12 містах США та Канади. Так, перший концерт відбудеться 28 вересня, в американській Філадельфії, 30 вересня - у Нью-Йорку та 1 жовтня гурт відвідає Бостон.
5 жовтня "Антитіла" почнуть тур Канадою і співатимуть у Монреалі, наступного дня - у Торонто. Також плануються концерти у Детройті, Чикаго, Сіетлі, Сакраменто, Сан Франциско, Лос-Анджелесі й завершить гурт свій тур країнами Північної Америки 18 жовтня у Маямі.
"Ми веземо стадіонне шоу, адаптоване під кожне місто. Це світло, звук, атмосфера – все, як на наших найкращих шоу в Україні. Спеціальні лоти, наш фірмовий мерч. Веземо пісні, які ви знаєте і любите", - написали на сторінці гурту.
Там також зазначили, що метою концертного туру у США та Канаді є збір коштів на 10 000 медичних аптечок для українських військових. Хлопці збиратимуть 500 000$ разом з United Help Ukraine - однією з найбільших благодійних організацій США, які опікуються допомогою Україні.
"Чому ми збираємо на аптечки? Тому що ми самі працювали військовими парамедиками й добре знаємо, що має бути там і як з цим працювати. Тож ми запрошуємо вас не тільки відчути атмосферу концерту наживо, але й доєднатися до корисної справи! Свої летять до своїх", - сказали учасники гурту.
Тарас Тополя додав, що в тур взяли із собою багато "цікавих артефактів" з війни, аби продати їх на аукціоні.
- У квітні 2023 року "Антитіла" анонсували концерт у звільненій Ялті, який запланували на 23 серпня 2024 року, та відкрили перепродаж квитків.
- Тоді ж лідер гурту Тарас Тополя заявив, що анонсований концерт у Ялті треба розглядати як абсолютно реалістичну подію.
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