Антивакцинатори на мітингу в Києві тримали плакати з QR-кодами сайту "Єдиної Росії"
У середу, 24 листопада, у центрі Києва біля Верховної Ради кілька сотень людей вийшли на протест проти вакцинації від COVID-19 і з вимогою скасувати карантинні обмеження
Про це повідомляє Еспресо.TV.
При цьому антивакцинатори принесли на акцію плакати із QR-кодами, які ведуть на сайт кремлівської партії "Єдина Росія"
"Люди з плакатами і українськими прапорами виступають проти QR-кодів, бо вони не є тваринами. Я не знаю хто друкував ті плакати. Але якщо просканувати коди, то вас заведе на сайт Єдіной росії. І це не жарт", - написав у Facebook користувач Остап Говда.
У коментарях під його дописом інші користувачі додали скріншоти із підтвердженням.
Також учасники протести тримали плакати з гаслами "Ні чипізації", "Світова змова сил зла проти Бога і людства", "Стоп геноцид" і "Свободу Остапу Стахіву".
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