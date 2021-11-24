Антивакцинатори на мітингу в Києві тримали плакати з QR-кодами сайту "Єдиної Росії"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



При цьому антивакцинатори принесли на акцію плакати із QR-кодами, які ведуть на сайт кремлівської партії "Єдина Росія"



"Люди з плакатами і українськими прапорами виступають проти QR-кодів, бо вони не є тваринами. Я не знаю хто друкував ті плакати. Але якщо просканувати коди, то вас заведе на сайт Єдіной росії. І це не жарт", - написав у Facebook користувач Остап Говда.







У коментарях під його дописом інші користувачі додали скріншоти із підтвердженням.







Також учасники протести тримали плакати з гаслами "Ні чипізації", "Світова змова сил зла проти Бога і людства", "Стоп геноцид" і "Свободу Остапу Стахіву".





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb Акція протесту антивакцинаторів розпочалась о 10:00. Учасники заявили, що вийшли на підтримку лідера руху антивакцинаторів Остапа Стахіва, якого взяли під варту за звинуваченням у держзраді. Учасники акції зібрались під Верховною Радою та запланували ходу до Офісу президента.