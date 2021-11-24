У Києві проходить акція протесту антивакцинаторів: рух у центрі міста обмежено
У середу, 24 листопада, у центрі обмежили автомобільний рух на кількох вулицях через мітинг противників вакцинації від COVID-19
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
"У зв'язку з проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у місті обмежать рух", - йдеться у повідомленні.
За даними патрульних, рух обмежили на:
- вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
- Європейській площі;
- вулиці Хрещатик;
- бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
- вулиці Володимирській (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).
Учасники акції принесли з собою плакати з гаслами "Ні чипізації", "Світова змова сил зла проти Бога і людства", "Стоп геноцид" і "Свободу Остапу Стахіву".
Мітинг антивакцинаторів в Україні проходить вже не вперше. Зокрема, 3 листопада антивакцинатори зібрались під Верховною Радою. Протестувальники вимагали вимагали скасувати карантин та відмовитись від примусових щеплень.
- Нагадаємо, 16 листопада працівники Служби безпеки України провели обшуки у відомого львівського антивакцинатора Остапа Стахіва.
- Згодом його госпіталізували до лікарні.
- Підозру лідеру "антивакцинаторів" Остапу Стахіву вручило СБУ. Його звинувачують у закликах до повалення конституційного ладу в Україні та співпрацею з Російською Федерацією.
- Раніше також писали, що львівські депутати звернулися до СБУ з приводу діяльності антивакцинатора Стахіва. Вони вимагають розпочати досудове розслідування та перевірити наявність російського впливу на рух антивакцинаторів.
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