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У Києві проходить акція протесту антивакцинаторів: рух у центрі міста обмежено

24 листопада, 2021 середа
11:48
Суспільство Марш антивакцинаторів 24 листопада

У середу, 24 листопада, у центрі обмежили автомобільний рух на кількох вулицях через мітинг противників вакцинації від COVID-19

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

"У зв'язку з проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у місті обмежать рух", - йдеться у повідомленні.

За даними патрульних, рух обмежили на:

  • вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
  • Європейській площі;
  • вулиці Хрещатик;
  • бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
  • вулиці Володимирській (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).
 


Акція протесту почалася о 10 ранку. Кілька сотень людей зібралися біля будівлі Верховної Ради.



Учасники вимагають скасувати карантинні обмеження та збираються передати президенту Володимиру Зеленському своє звернення після ходи від парламенту до Офісу президента.


 
"Протестувальники-антивакцинатори заявили, що зараз проведуть марш центральними вулицями столиці на підтримку лідера руху антивакцинаторів Остапа Стахова, якого взяли під варту за звинуваченням у держзраді", - пише "Політика країни" у Telegram.

Учасники акції принесли з собою плакати з гаслами "Ні чипізації", "Світова змова сил зла проти Бога і людства", "Стоп геноцид" і "Свободу Остапу Стахіву".

Мітинг антивакцинаторів в Україні проходить вже не вперше. Зокрема, 3 листопада антивакцинатори зібрались під Верховною Радою. Протестувальники вимагали вимагали скасувати карантин та відмовитись від примусових щеплень.
  • Нагадаємо, 16 листопада працівники Служби безпеки України провели обшуки у відомого львівського антивакцинатора Остапа Стахіва.
  • Згодом його госпіталізували до лікарні. 
  • Підозру лідеру "антивакцинаторів" Остапу Стахіву вручило СБУ. Його звинувачують у закликах до повалення конституційного ладу в Україні та співпрацею з Російською Федерацією.
  • Раніше також писали, що львівські депутати звернулися до СБУ з приводу діяльності антивакцинатора Стахіва. Вони вимагають розпочати досудове розслідування та перевірити наявність російського впливу на рух антивакцинаторів.

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