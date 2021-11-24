У Києві проходить акція протесту антивакцинаторів: рух у центрі міста обмежено

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.



"У зв'язку з проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у місті обмежать рух", - йдеться у повідомленні.



За даними патрульних, рух обмежили на:

вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);

Європейській площі;

вулиці Хрещатик;

бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);

вулиці Володимирській (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).





Акція протесту почалася о 10 ранку. Кілька сотень людей зібралися біля будівлі Верховної Ради.







Учасники





Акція протесту почалася о 10 ранку. Кілька сотень людей зібралися біля будівлі Верховної Ради.Учасники вимагають скасувати карантинні обмеження та збираються передати президенту Володимиру Зеленському своє звернення після ходи від парламенту до Офісу президента.

Нагадаємо, 16 листопада працівники Служби безпеки України провели обшуки у відомого львівського антивакцинатора Остапа Стахіва.

Згодом його госпіталізували до лікарні.

Підозру лідеру "антивакцинаторів" Остапу Стахіву вручило СБУ. Його звинувачують у закликах до повалення конституційного ладу в Україні та співпрацею з Російською Федерацією.

Раніше також писали, що львівські депутати звернулися до СБУ з приводу діяльності антивакцинатора Стахіва. Вони вимагають розпочати досудове розслідування та перевірити наявність російського впливу на рух антивакцинаторів.

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