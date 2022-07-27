Антонівський та інші мости через Дніпро на Херсонщині приречені на знищення, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, на війні дуже мало правди. Коли ми переходимо до бойових дій, то всі сторони намагаються використовувати різні форми пояснення своїх дій. Ми розуміємо, що знищення мостів через Дніпро на Херсонщині є важливим фактором блокування російських військ. Я вважав, що ЗСУ намагатимуться зберегти ці мости. Оскільки ці мости потрібні нашим військам під час наступу. Проте бачимо, що Генштаб ухвалив більш кардинальне рішення, розуміючи, що при відступі росіяни все одно знищили б ці мости", - пояснив Згурець.

Аналітик переконаний, що мости через Дніпро на Херсонщині будуть знищені.

"Антонівський та інші мости через Дніпро на Херсонщині просто приречені. Те, що керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк не говорить категорично, що ми тримаємо ці мости під контролем та знищимо, можливо, є особливістю військової лексики. Тому ми маємо такі реалії нашої війни", - додав він.

19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових. Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.

27 липня українські військові підтвердили, що завдали ударів 26 липня по Антонівському мосту на Херсонщині. Окупанти кажуть про повне обмеження руху мостом.