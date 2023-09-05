Apple може випустити у 2024 році дешевшу серію MacBook
Компанія Apple розробляє недорогу серію MacBook, щоб конкурувати з моделями Chromebook, яку можуть запустити вже в другій половині 2024 року
Про це інформує тайванський сайт, який ділиться чутками, отриманими з азійського ланцюжка постачання Apple DigiTimes.
За даними нового звіту з Тайваню, Apple, ймовірно, представить нову серію продуктів, яка буде відрізнятися від наявних серій MacBook Air і Pro. Дешевша серія продуктів також матиме металевий корпус, але з інших матеріалів та недорогі механічні компоненти. Запуск нової серії MacBook, схоже, не відбудеться у першому півріччі наступного року, оскільки головні постачальники Apple, такі як Quanta Computer і Foxconn, не показують пов’язаної активності.
Повідомляється, продажі комп’ютерів Chromebook зросли до понад 30,4 мільйона у 2020 році та 33,5 мільйона у 2021 році, що свідчить про популярність дешевих ноутбуків Google, особливо під час глобальної пандемії. Постачання Chromebook зменшилися після закінчення локдауну, але все ще залишаються вищими, ніж до COVID-19.
Також відомо, що багато навчальних закладів останніми роками перейшли на Chromebook, особливо порівняно з iPad від Apple, яким програють на ринку освіти.
- Раніше стало відомо, що Apple скорочує виробництво iPhone 15. ЗМІ вважають причинами: проблеми з поставками деталей, які можуть впливати на масове виробництво iPhone 15; проблеми з попитом; вартість дорожча за попередників.
- Крім того, Apple готує показ новинок 12 вересня у своїй штаб-квартирі в каліфорнійському Купертіно. Очікується презентація і нових iPhone 15.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.22 Купівля 37.22Продаж 37.91
- EUR Купівля 40.25Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе