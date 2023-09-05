Apple може випустити у 2024 році дешевшу серію MacBook

Про це інформує тайванський сайт, який ділиться чутками, отриманими з азійського ланцюжка постачання Apple DigiTimes.

За даними нового звіту з Тайваню, Apple, ймовірно, представить нову серію продуктів, яка буде відрізнятися від наявних серій MacBook Air і Pro. Дешевша серія продуктів також матиме металевий корпус, але з інших матеріалів та недорогі механічні компоненти. Запуск нової серії MacBook, схоже, не відбудеться у першому півріччі наступного року, оскільки головні постачальники Apple, такі як Quanta Computer і Foxconn, не показують пов’язаної активності.

Повідомляється, продажі комп’ютерів Chromebook зросли до понад 30,4 мільйона у 2020 році та 33,5 мільйона у 2021 році, що свідчить про популярність дешевих ноутбуків Google, особливо під час глобальної пандемії. Постачання Chromebook зменшилися після закінчення локдауну, але все ще залишаються вищими, ніж до COVID-19.

Також відомо, що багато навчальних закладів останніми роками перейшли на Chromebook, особливо порівняно з iPad від Apple, яким програють на ринку освіти.