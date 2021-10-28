Apple Music виправив карту з "російським" Кримом

Про це повідомляє у Facebook посольство України у США.



"Чудова новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили Посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено. Крим - це Україна", - йдеться у повідмоленні.



Нагадаємо, раніше додаток Apple Music показав карту з "російським" Кримом.

МЗС України доручило посольству в США розібратись щодо ситуації з картами Apple Music.