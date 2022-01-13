Apple підвищує ціни в App Store на 20% в Україні через "Податок на Google"

Про це повідомляє AIN.UA.



Зазначається, що нещодавно прийнятому і підписаному законі про "податок на Facebook", який зобов’язує іноземні онлайн-сервіси, якими користуються українці, на кшталт Facebook, Netflix, Steam та сервісів Apple та Amazon, платити податок у 20%.



Підвищення цін на платформі очікується протягом декількох наступних днів (13-14 січня). Таким чином компанія закладає обов’язкову сплату податку на додану вартість (20%) згідно оновленого податкового законодавства.



Водночас ціни не підвищать для підписок з автоматичним поновленням, наприклад – Apple Music.



Так званий закон про "Податок на Google" зобов'язує інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати 20% ПДВ до українського держбюджету. Водночас він прибрав з законодавства норму про сплату українцями 20% ПДВ за купівлю реклами у нерезидентів.



Нові норми набули чинності 1 січня 2022 року.



Закон почав діяти 1 січня 2022 року, проте eBay, Amazon, Meta, Google та інші технологічні компанії повідомили про збільшення вартості послуг ще в грудні 2021 року.

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