Apple плануЄ створити власний аналог ChatGPT

Про це повідомляє Forbes.

Генеральний директор Apple Тім Кук підтвердив, що компанія працює над генеративним штучним інтелектом на зразок ChatGPT. Він зазначив, що Apple вже активно використовує ШІ у всіх своїх продуктах. Саме штучний інтелект допомагає у виявленні падіння в Apple Watch, розпізнавання автомобільних аварій в iPhone, предикативного введення тексту в віртуальних клавіатурах і виявлення миготливої аритмії в годиннику.

"Ми працювали над генеративним ШІ протягом багатьох років і провели багато досліджень, - сказав Кук. "І ми збираємося підійти до цього дуже вдумливо і глибоко обдумати його, тому що ми повністю усвідомлюємо, що він може бути використаний не за призначенням, а також викликати проблеми, пов'язані з упередженістю, галюцинаціями і так далі. Знаєте, ми ніколи не відчували потреби бути першими, ми завжди відчували потребу бути кращими, і саме так ми підходимо до цієї справи".

Додатки, представлені Куком, були цікавими. Програма "Save Your Wardrobe", яку представила Хасна Курда, призначена для того, щоб користувачі могли керувати своїм одягом, створюючи цифрову версію того, що є в їхній шафі. Це може допомогти вам пригадати, що у вас є, і повернути неношений одяг до використання. Також додаток заохочує до ремонту, а не до викидання одягу, і може допомогти користувачам отримати доступ до послуг післяпродажного обслуговування - від переробки до вторинної переробки.

Додаток "Gym Streak" від Джозефа Мамбве - це фітнес-програма, яка керує вашим тренуванням за вас. Його творець вважає, що цей додаток є чимось більшим, що в його основі "стійкість - це суперсила, яка доступна кожному, разом із наполегливістю та бажанням не зупинятися на досягнутому". Він використовує доповнену реальність для створення відео, в яких анімована фігура, що демонструє вправи, нібито тренується у вашій вітальні.

А " Night Sky " Енді Уікса, продемонстрований на фасаді офісу Apple в Баттерсі, став приголомшливим додатком, який також використовує доповнену реальність, щоб зірки, планети і навіть Міжнародна космічна станція з'являлися на екрані, коли ви наводите свій телефон на те місце, де вони знаходяться на небі. Він може надсилати нагадування та повідомлення, щоб ви могли ділитися тим, що бачите - і навіть тим, що не бачите - з друзями та родиною. Усі розробники високо оцінили підтримку Apple та потужність технології. Енді Уікс розповів про те, наскільки привабливою є функція Vision Pro для його додатку, і сказав, що він дуже схвильований нею.