Через радіаційні правила: Apple надіслала Франції оновлення для iPhone 12

Про це інформує Reuters з посиланням на джерело у французькому цифровому міністерстві.

Apple збирається оновити програмне забезпечення, щоб вирішити спір про рівень радіації з iPhone 12, після того, як Франція зупинила продажі телефонів. Тестування європейської країни показало перевищений ліміт радіаційного випромінювання.

Франція загрожувала відкликанням, якщо Apple не зробить оновлення програмного забезпечення.

Американська компанія заперечила та надала результати кількох своїх лабораторій і незалежних сторонніх виробників, які підтверджують її відповідність усім чинним нормам і стандартам SAR у світі. Проте 15 вересня Apple оголосила, що випустить оновлення програмного забезпечення, щоб адаптуватися до методів тестування, які використовуються у Франції.

Що передувало

Національне радіочастотне агентство (ANFR) у Франції наказало Apple припинити продажі iPhone 12s у Франції після тестів, які, за його словами, показали питомий коефіцієнт поглинання телефону (SAR) - міру швидкості радіочастотної енергії, поглиненої організмом від одиниці обладнання - було вище, ніж дозволено законом.

Акредитовані лабораторії виявили поглинання електромагнітної енергії тілом на рівні 5,74 Вт на кілограм під час тестів, що моделювали, коли телефон тримали в руці або тримали в кишені штанів. Європейським стандартом є питома потужність поглинання 4,0 Вт на кілограм. Тести показали, що телефон відповідає так званим стандартам SAR, коли він лежить в кишені куртки або сумці, але не у руках чи біля обличчя.