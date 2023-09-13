В Apple відповіли на закид уряду Франції щодо невідповідності iPhone 12 радіаційним правилам

Про це інформує Reuters.

Національне радіочастотне агентство (ANFR) у Франції наказало Apple у вівторок припинити продажі iPhone 12s у Франції після тестів, які, за його словами, показали питомий коефіцієнт поглинання телефону (SAR) – міру швидкості радіочастотної енергії, поглиненої організмом від одиниці обладнання - було вище, ніж дозволено законом. ANFR заявило, що надішле агентів до магазинів Apple та інших дистриб’юторів, щоб перевірити, чи модель більше не продається.

Агентство повідомило, що акредитовані лабораторії виявили поглинання електромагнітної енергії тілом на рівні 5,74 Вт на кілограм під час тестів, що моделювали, коли телефон тримали в руці або тримали в кишені штанів. Європейським стандартом є питома потужність поглинання 4,0 Вт на кілограм. Тести показали, що телефон відповідає так званим стандартам SAR, коли він лежить в кишені куртки або сумці, але не у руках чи біля обличчя.

Молодший міністр цифрової економіки Франції Жан-Ноель Барро заявив, що оновлення програмного забезпечення буде достатнім, щоб розв'язати проблеми з радіацією, пов’язані з телефоном, який американська компанія продає з 2020 року: "Очікується, що Apple відповість протягом двох тижнів. Якщо вони цього не зроблять, я готовий наказати відкликати всі iPhone 12, які є в обігу. Правило таке - однакове для всіх, включаючи цифрових гігантів".

Що кажуть в Apple

Компанія заявила, що надала ANFR результати кількох лабораторій Apple і незалежних сторонніх виробників, які підтверджують її відповідність усім чинним нормам і стандартам SAR у світі. Виробник оскаржує результати перевірки й продовжуватиме співпрацювати з агентством, щоб довести, що телефони відповідають вимогам.

Повідомляється, що Apple не розбиває продажі за країнами чи моделями. Минулого року її доходи в Європі склали близько 95 мільярдів доларів, що зробило регіон другим за величиною після Америки. За деякими оцінками, минулого року в Європі було продано понад 50 мільйонів iPhone.