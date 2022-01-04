Apple стала першою в історії компанією, яка досягла капіталізації у $3 трлн
Ринкова капіталізація американської компанії Apple вперше в історії досягла позначки $3 трлн, її акції на торгах 3 січня подорожчали на 2,91%
Про це повідомляє Bloomberg.
"Компанія була першою, хто досяг цього етапу, хоча не зуміла утриматися вище рівня до кінця торгового дня. Він закрився для неї з ціною на акції на 2,5% вищою, на рівні $182,01, і з ринковою капіталізацією в $2,99 трлн. Підвищення відбулося під час загальної позитивної сесії для акцій, де Apple і Amazon.com Inc. зробили внесок у перевершення індексу Nasdaq 100", - йдеться у повідомленні.
Із початку пандемії у 2020 році акції виробника iPhone зросли на понад 200%. Уперше компанія досягла позначки капіталізації у $1 трлн у 2018 році, за два роки цей показник досяг $2 трлн.
- Нагадаємо, 5 жовтня 2021 року Microsoft відібрала у Apple звання найдорожчої публічної компанії світу за рівнем капіталізації. Тоді ринкова капіталізація Microsoft становила $2,49 трлн, а Apple коштувала $2,48 трлн.
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