Apple та Microsoft залишаються найкращими компаніями світу за ринковою капіталізацією
Після цьогорічного стрімкого зростання вартості технологічних паперів Apple і Microsoft залишилися найбільшими компаніями світу на кінець липня
Про це інформує Reuters.
Apple у липні стала першою у світі компанією з ринковою вартістю 3 трильйони доларів, підтримана перспективами її входження на нові ринки й очікуванням помірнішого зростання процентних ставок у США.
Завдяки зростанню хмарного бізнесу й офісних програм Майкрософт також перевищив очікування Уолл-стріт за доходами у четвертому фінансовому кварталі, але ціна його акцій впала на 1,4% у попередньому місяці після анонсу амбітного плану витрат на розвиток штучних спецслужб. На кінець липня вартість компанії на ринку склала 2,49 трильйона доларів.
Загальний настрій ринку у липні підняли квартальні прибутки від Alphabet, Meta Platforms, виробника чіпів Intel і обладнання для чіпів Lam Research.
Ринкова вартість Meta, яка володіє Facebook, зросла понад 10% у липні через оптимістичний прогноз доходів компанії та сильне зростання доходів від реклами у другому кварталі.
У липні майже на 8,6% збільшилася вартість найбільшого банку США JP Morgan Chase, оскільки він заробив більше на процентах за позики й скористався з придбання First Republic Bank.
За даними Refinitiv, 69% американських компаній з великою та середньою капіталізацією перевершили очікування аналітиків щодо прибутків за 2 квартал, при цьому 82% цих позитивних сюрпризів стосувалися технологічного сектору.
- Продажі продукції Apple за підсумками 2022 року суттєво впали через економічну кризу, причинами якої вважають COVID-19 у Китаї та війну в Україні.
- В Індії збудують два заводи по виробництву комплектуючих. На це тайванська компанія Foxconn Technology Group, яка є головним постачальником Apple, інвестує близько $500 млн.
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