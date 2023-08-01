Про це інформує Reuters.

Apple у липні стала першою у світі компанією з ринковою вартістю 3 трильйони доларів, підтримана перспективами її входження на нові ринки й очікуванням помірнішого зростання процентних ставок у США.

Завдяки зростанню хмарного бізнесу й офісних програм Майкрософт також перевищив очікування Уолл-стріт за доходами у четвертому фінансовому кварталі, але ціна його акцій впала на 1,4% у попередньому місяці після анонсу амбітного плану витрат на розвиток штучних спецслужб. На кінець липня вартість компанії на ринку склала 2,49 трильйона доларів.

Загальний настрій ринку у липні підняли квартальні прибутки від Alphabet, Meta Platforms, виробника чіпів Intel і обладнання для чіпів Lam Research.

Ринкова вартість Meta, яка володіє Facebook, зросла понад 10% у липні через оптимістичний прогноз доходів компанії та сильне зростання доходів від реклами у другому кварталі.

У липні майже на 8,6% збільшилася вартість найбільшого банку США JP Morgan Chase, оскільки він заробив більше на процентах за позики й скористався з придбання First Republic Bank.

За даними Refinitiv, 69% американських компаній з великою та середньою капіталізацією перевершили очікування аналітиків щодо прибутків за 2 квартал, при цьому 82% цих позитивних сюрпризів стосувалися технологічного сектору.