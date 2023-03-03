Арабський клуб Реброва не продав "Шахтарю" бразильського футболіста, - ЗМІ
Захисник арабського "Аль-Айна" Ерік не перейде в донецький "Шахтар"
Про це повідомляє SportArena.
За інформацією джерела, клуб з ОАЕ відмовився продавати Еріка за 1,2 млн євро. Подробиць та причин такого рішення босів "Аль-Айну" - немає.
Відомо, що після трансферу половина суми пішла б бразильському "Інтернасьоналу". Окрім "Шахтаря" Еріком цікавлять "Ботафого", "Сан-Паулу", а також грецький ПАОК.
У поточному сезоні 22-річний Ерік зіграв за команду 21 матч, забив 4 м’ячі та віддав 3 результативні передачі.
"Аль-Айн" тренує українець Сергій Ребров, також за команду грає Андрій Ярмоленко.
- 10 лютого голкіпер полтавської "Ворскли" Дмитро Різник став гравцем донецького "Шахтаря".
- 1 березня "Шахтар" оголосив про трансфер таджицького півзахисника Хусрава Тоірова.
Більше новин про "Шахтар" читайте на цій сторінці!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.3
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе