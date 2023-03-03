Арабський клуб Реброва не продав "Шахтарю" бразильського футболіста, - ЗМІ

Про це повідомляє SportArena.

За інформацією джерела, клуб з ОАЕ відмовився продавати Еріка за 1,2 млн євро. Подробиць та причин такого рішення босів "Аль-Айну" - немає.

Відомо, що після трансферу половина суми пішла б бразильському "Інтернасьоналу". Окрім "Шахтаря" Еріком цікавлять "Ботафого", "Сан-Паулу", а також грецький ПАОК.

У поточному сезоні 22-річний Ерік зіграв за команду 21 матч, забив 4 м’ячі та віддав 3 результативні передачі.

"Аль-Айн" тренує українець Сергій Ребров, також за команду грає Андрій Ярмоленко.