Арахамія назвав, яку посаду може отримати Аваков

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Україна 24", передає РБК-Україна.

"Є пропозиція, восени, коли почнеться політичний сезон, побачити його (Авакова - ред.) в якійсь іпостасі в команді. Це буде за домовленістю сторін вирішуватися у вересні. У нас є багато посад в уряді, у нас є 3-4 віцепрем'єра", - зауважив він.



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Арахамія наголосив, що поки не знає, чи погодиться чи ні на цю пропозицію Аваков.



Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку.

Верховна Рада проголосувала за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

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