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Арахамія назвав, яку посаду може отримати Аваков

16 липня, 2021 п'ятниця
21:03
Суспільство Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

Колишній очільник МВС Арсен Аваков може стати віцепрем'єром

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Україна 24", передає РБК-Україна.

"Є пропозиція, восени, коли почнеться політичний сезон, побачити його (Авакова - ред.) в якійсь іпостасі в команді. Це буде за домовленістю сторін вирішуватися у вересні. У нас є багато посад в уряді, у нас є 3-4 віцепрем'єра", - зауважив він.

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Арахамія наголосив, що поки не знає, чи погодиться чи ні на цю пропозицію Аваков. 
 

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МВС
Арсен Аваков
звільнення
Давид Арахамія
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