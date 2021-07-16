Арахамія назвав, яку посаду може отримати Аваков
Колишній очільник МВС Арсен Аваков може стати віцепрем'єром
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Україна 24", передає РБК-Україна.
"Є пропозиція, восени, коли почнеться політичний сезон, побачити його (Авакова - ред.) в якійсь іпостасі в команді. Це буде за домовленістю сторін вирішуватися у вересні. У нас є багато посад в уряді, у нас є 3-4 віцепрем'єра", - зауважив він.
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Арахамія наголосив, що поки не знає, чи погодиться чи ні на цю пропозицію Аваков.
- Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку.
- Верховна Рада проголосувала за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
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