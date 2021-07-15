Аваков не планує виставляти кандидатуру на виборах мера Харкова, - Геращенко

Про це він заявив в ефірі “Говорить Великий Львів” на Еспресо.TV.

На запитання, чи може бути цікава Авакову посада міського голови Харкова, Геращенко зауважив: “Я хочу відповідально заявити, що в Арсена Борисовича Авакова немає жодних планів по тому, що виставляти свою кандидатуру на позачергових виборах мера Харкова”.

Він нагадав, що Аваков вже балотувався на мера Харкова у 2010 році.

“Він тоді чесно переміг, але перемога була вкрадена іншим кандидатом. І для Арсена Авакова зараз це питання… Він хоче дійсно відпочити. Вперше (відпустка - ред.) за сім з половиною років війн, виборів”, - наголосив Геращенко.





Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку.

Народний депутат з фракції “Слуга народу” Денис Монастирський погодився на пропозицію президента Зеленського стати кандидатом на посаду очільника МВС.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що за призначення Дениса Монастирського очільником МВС буде понад 300 голосів.

Верховна Рада проголосувала за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb