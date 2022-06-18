Про це повідомляє Голос Америки.

За його словами, Україна може відновити перемовини з РФ, коли перейде на деяких напрямках у контрнаступ та отримає сильніші переговорні позиції.

"Ми не хочемо ділитись нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операції з контрнаступу в деяких місцях", - сказав Арахамія.

Він додав, що зараз українська сторона можливості відновлення переговорів не розглядає, принаймні до моменту, коли російські війська не повернуться на позиції, на яких були до 24 лютого.

"Мінімальна прийнятна угода була б, якщо б ми їх вигнали, або вони добровільно відійшли на позиції, де вони були до 24 лютого", - зазначив Арахамія.

Він додав, що після цього можна буде розмовляти про повернення всіх окупованих територій, включно з Кримом.

"Ми могли б розглянути якусь політичну угоду, на зразок тієї, що ми пропонували в Стамбулі. Ми, наприклад, кілька років не торкаємося кримського питання. Ми не робимо цього військовим шляхом, але робимо це дипломатичним і політичним способом", - розповів Арахамія.

4 червня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна відновить переговори з Росією, коли вона припинить наступ на Донбасі, ракетні обстріли українських міст та шантаж.

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