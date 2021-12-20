Арахамія: у майбутньому дія "економічного паспорта" може розширитися на літніх людей

Про це передає Інтерфакс-Україна.



"Звичайно, є за що цю ініціативу (про "економічний паспорт", - ред.) критикувати. Наприклад, вона поширюється на дітей 2019 року народження, а не на всіх дітей. Але логіка наша проста: з якогось моменту треба починати, а потім цю ініціативу розширювати як на інших дітей, так і на пенсіонерів", - сказав він.



Арахамія наголосив, що люди літнього віку, особливо старші за 70-80 років, не мають додаткових заробітків.



"Їм треба отримувати безумовний базовий дохід", - зазначив він.



Крім того, голова фракції "Слуга Народу" висловив упевненість, що "економічні паспорти" ніхто з часом не скасує.



"Ніхто цього не зробить, тому що це буде політичне самогубство - забрати гроші у дітей. Навіть якщо буде криза економічна. Уявляєте, якщо чотирьом мільйонам виборців, у мільйона дітей яких на рахунках лежать накопичені державою кошти, прийти і сказати: "я у вас забираю ці гроші або переполовинюю". Неможливо таке буде зробити", - заявив нардеп.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у березні 2021 року анонсував введення економічного паспорту українця.

1 грудня під час щорічного звернення до Верховної Ради Зеленський заявив, що внесе відповідний законпроєкт до Верховної Ради до 10 грудня.

6 грудня президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про економічний паспорт українця.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент може не встигнути розглянути законопроєкт до кінця 2021 року.

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