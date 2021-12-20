Арахамія: у майбутньому дія "економічного паспорта" може розширитися на літніх людей
Очільник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що з часом "економічні паспорти" можуть оформлювати пенсіонерам
Про це передає Інтерфакс-Україна.
"Звичайно, є за що цю ініціативу (про "економічний паспорт", - ред.) критикувати. Наприклад, вона поширюється на дітей 2019 року народження, а не на всіх дітей. Але логіка наша проста: з якогось моменту треба починати, а потім цю ініціативу розширювати як на інших дітей, так і на пенсіонерів", - сказав він.
Арахамія наголосив, що люди літнього віку, особливо старші за 70-80 років, не мають додаткових заробітків.
"Їм треба отримувати безумовний базовий дохід", - зазначив він.
Крім того, голова фракції "Слуга Народу" висловив упевненість, що "економічні паспорти" ніхто з часом не скасує.
"Ніхто цього не зробить, тому що це буде політичне самогубство - забрати гроші у дітей. Навіть якщо буде криза економічна. Уявляєте, якщо чотирьом мільйонам виборців, у мільйона дітей яких на рахунках лежать накопичені державою кошти, прийти і сказати: "я у вас забираю ці гроші або переполовинюю". Неможливо таке буде зробити", - заявив нардеп.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у березні 2021 року анонсував введення економічного паспорту українця.
- 1 грудня під час щорічного звернення до Верховної Ради Зеленський заявив, що внесе відповідний законпроєкт до Верховної Ради до 10 грудня.
- 6 грудня президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про економічний паспорт українця.
- Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент може не встигнути розглянути законопроєкт до кінця 2021 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.13
Купівля 27.13Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.49Продаж 30.91
- Актуальне
- Важливе