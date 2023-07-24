Про це інформує Центр національного спротиву.

"Нещодавні арешти терористів Ігоря Стрєлкова та Павла Губарєва вплинули на загальні настрої колаборантів та російських гастролерів в окупаційних адміністраціях", - йдеться в заяві.

Серед гауляйтерів розповсюдилась практика отримання так званих відпусток за станом здоров’я, аби уникнути кадрових чисток. Водночас багато кремлівських кураторів просто поїхала до Росії.

Повідомляється, що така невизначеність в деяких випадках вже призвела до фактичного блокування роботи окупаційних адміністрацій. Проте Кремль не може виправити ситуацію, адже політика Москви і є її причиною.

Також на тимчасово окупованому півострові поширюються параноїдальні настрої серед загарбників. Причиною стали нещодавні вибухи на керченському мосту, адже окупанти підозрюють працівників в їхньому сприянні.

Що відомо про арешти Гіркіна та Стрєлкова

21 липня про нібито затримання Гіркіна повідомило російське агентство РБК. Зазначалося, що співробітники правоохоронних органів забрали Стрєлкова з дому вдень. У його квартирі працівники слідчого комітету проводять обшук. У російському ЗМІ повідомили, що за попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК Вагнера.

Згодом на Telegram-каналі Гіркіна з'явилося повідомлення нібито від його дружини Мирослави Регінської. За її словами, про місцеперебування чоловіка їй нічого невідомо, на зв'язок він не виходив. У момент затримання жінки не було вдома. Від друзів їй вдалося з'ясувати, що Гіркіну висунуто звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону назвав затримання Гіркіна "особливостями путінського режиму". За його словами, Гіркін ніколи не був самостійною фігурою. Його затримання свідчить про те, що між вежами Кремля почалося активне протистояння.

Увечері того ж дня російський суд відправив Гіркіна у СІЗО. Зазначалося, що Міщанський суд заарештував Стрєлкова за звинуваченням у закликах до здійснення екстремістської діяльності. BBC повідомляє, що його відправили у СІЗО до 18 вересня.

Крім цього, у Москві біля Міщанського суду, де арештували Ігоря Стрєлкова, затримали колишнього співробітника так званого міноборони ДНР Павла Губарєва.