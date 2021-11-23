Арестович про причину заперечення Зеленським та Єрмаком операції щодо вагнерівців: захищали національні інтереси України

Про це він заявив в ефірі Україна 24.



За словами Арестовича, коли операція провалюється, то йде мінімізація збитку. Якщо операція має міжнародний характер, зачіпаються інтереси трьох і більше держав, то в локалізації провалу бере участь і особисто верховний головнокомандувач.

"Не можна говорити, що вона проводиться. Не можна говорити, що вона не проводиться. Можливо, і президент, і голова Офісу захищали національні інтереси України і, зокрема, тих осіб, які виконували завдання розвідки, і виконують у РФ та Білорусі", - наголосив він.



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Як передає Укрінформ, Арестович зазначив, що в ОПУ не могли сказати від самого початку про факт операції, тому що згідно із законом про державну таємницю факт проведення або непроведення операції є державною таємницею.

"Але тепер спрацювала парламентська ТСК – це зовсім інший статус цієї справи - тепер можна казати", - додав він.



29 липня 2020 року білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що у санаторії під Мінськом затримали 32 росіян, які є "бойовиками неофіційної російської ПВК "Вагнера".

Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечували проведення операції. Однак, Зеленський згодом заявив, що розповів Лукашенку про спецоперацію щодо затримання "вагнерівців".

8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".

Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".

18 листопада шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Пізніше журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання.

19 листопада пезидента Володимира Зеленського та голову ОПУ Андрія Єрмака запросили на ефір одного з телеканалів про розслідування Bellingcat щодо вагнерівців. В Офісі президента назвали це "хайпом".

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