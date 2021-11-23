Арестович про причину заперечення Зеленським та Єрмаком операції щодо вагнерівців: захищали національні інтереси України
Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що президент Володимир Зеленський та голова ОПУ Андрій Єрмак заперечували проведення операції із затримання вагнерівців, щоб "захистити національні інтереси"
Про це він заявив в ефірі Україна 24.
За словами Арестовича, коли операція провалюється, то йде мінімізація збитку. Якщо операція має міжнародний характер, зачіпаються інтереси трьох і більше держав, то в локалізації провалу бере участь і особисто верховний головнокомандувач.
"Не можна говорити, що вона проводиться. Не можна говорити, що вона не проводиться. Можливо, і президент, і голова Офісу захищали національні інтереси України і, зокрема, тих осіб, які виконували завдання розвідки, і виконують у РФ та Білорусі", - наголосив він.
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Як передає Укрінформ, Арестович зазначив, що в ОПУ не могли сказати від самого початку про факт операції, тому що згідно із законом про державну таємницю факт проведення або непроведення операції є державною таємницею.
"Але тепер спрацювала парламентська ТСК – це зовсім інший статус цієї справи - тепер можна казати", - додав він.
- 29 липня 2020 року білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що у санаторії під Мінськом затримали 32 росіян, які є "бойовиками неофіційної російської ПВК "Вагнера".
- Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечували проведення операції. Однак, Зеленський згодом заявив, що розповів Лукашенку про спецоперацію щодо затримання "вагнерівців".
- 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".
- Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".
- 18 листопада шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК Вагнера.
- Пізніше журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання.
- 19 листопада пезидента Володимира Зеленського та голову ОПУ Андрія Єрмака запросили на ефір одного з телеканалів про розслідування Bellingcat щодо вагнерівців. В Офісі президента назвали це "хайпом".
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