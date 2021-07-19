Арестович про свою заяву щодо "розвороту на Схід": не варто судити по заголовках, вони - яскраві обгортки

Про це він розповів у коментарі 24 каналу, передає УНІАН.

"Я завжди був прихильником того, що не варто судити по заголовках. Тому що вони в сучасному світі - яскраві обгортки", - наголосив Арестович.

Він зазначив, що нічого не говорив про зміну української позиції, а йшлося про перебалансування інтересів, якщо їх здадуть. При цьому він зауважив, що на Заході є різні сили, але союзниками України є ті, хто вважає, що президента РФ Володимира Путіна не вдасться налаштувати на стримування Китаю.

Арестович наголосив, що мав на увазі вивчення досвіду країн Сходу, а саме Китаю, який має величезний досвід у розв'язанні цивілізаційних проблем.

"Якщо Китай будує госпіталь за 10 годин в умовах епідемії COVID-19 і багато енергетичних станцій, є однією з найбільш розвинених країн в області штучного інтелекту - нам цікавий цей досвід? Як і досвід В'єтнаму, Туреччини, Азербайджану", - додав він.





Зазначимо, в ефірі телеканалу "Дом" Арестович заявив, що Україна розгорнеться на Схід, якщо Захід продовжить здавати інтереси України. За його словами, Євросоюз і політична еліта США розкололися з питань взаємин з Росією.

В МЗС відреагували на заяву спікера української делегації в Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича щодо "розгортання України на Схід.

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