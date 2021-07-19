Арестович про свою заяву щодо "розвороту на Схід": не варто судити по заголовках, вони - яскраві обгортки
Спікер Тристоронньої контактної групи по Донбасу Олексій Арестович заявив , що журналісти не так трактували його слова про можливий перегляд геополітичного вектора України, якщо Захід продовжить здавати інтереси України, а також якщо Євросоюз і політична еліта США розкололися з питань взаємин з Росією
Про це він розповів у коментарі 24 каналу, передає УНІАН.
"Я завжди був прихильником того, що не варто судити по заголовках. Тому що вони в сучасному світі - яскраві обгортки", - наголосив Арестович.
Він зазначив, що нічого не говорив про зміну української позиції, а йшлося про перебалансування інтересів, якщо їх здадуть. При цьому він зауважив, що на Заході є різні сили, але союзниками України є ті, хто вважає, що президента РФ Володимира Путіна не вдасться налаштувати на стримування Китаю.
Арестович наголосив, що мав на увазі вивчення досвіду країн Сходу, а саме Китаю, який має величезний досвід у розв'язанні цивілізаційних проблем.
"Якщо Китай будує госпіталь за 10 годин в умовах епідемії COVID-19 і багато енергетичних станцій, є однією з найбільш розвинених країн в області штучного інтелекту - нам цікавий цей досвід? Як і досвід В'єтнаму, Туреччини, Азербайджану", - додав він.
- Зазначимо, в ефірі телеканалу "Дом" Арестович заявив, що Україна розгорнеться на Схід, якщо Захід продовжить здавати інтереси України. За його словами, Євросоюз і політична еліта США розкололися з питань взаємин з Росією.
- В МЗС відреагували на заяву спікера української делегації в Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича щодо "розгортання України на Схід.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 31.89Продаж 32.27
- Актуальне
- Важливе