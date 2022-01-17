Арестович заявив, що звільнився з Офісу президента та вийшов з української делегації в ТКГ

Про це він заявив у коментарі 4 каналу.



За його словами, звільнився за власним бажанням. Він додав, що на наступній зустрічі ТКГ його вже не буде.



Арестович наголосив, що "інформація поки неофіційна", причиною звільнення він назвав особисті причини.

Він обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента України зі стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки і оборони від 1 грудня 2020 року.

Із жовтня 2020 року Арестович був спікером делегації України у ТКГ.