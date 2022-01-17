Арестович заявив, що звільнився з Офісу президента та вийшов з української делегації в ТКГ
Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника голови Офісу президента Андрія Єрмака та з посади спікера делегації України у тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання конфлікту на Донбасі
Про це він заявив у коментарі 4 каналу.
За його словами, звільнився за власним бажанням. Він додав, що на наступній зустрічі ТКГ його вже не буде.
Арестович наголосив, що "інформація поки неофіційна", причиною звільнення він назвав особисті причини.
- Він обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента України зі стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки і оборони від 1 грудня 2020 року.
- Із жовтня 2020 року Арестович був спікером делегації України у ТКГ.
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