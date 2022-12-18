Аргентина та Франція назвали стартові склади на фінал ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Аргентина: Мартінес – Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья – Ді Марія, Де Пауль, Фернандес, Макаллістер – Мессі, Альварес

Франція: Льоріс – Кунде, Варан, Упамекано, Тео Ернандес – Грізманн, Чуамені, Рабйо – Дембеле, Жиру, Мбаппе

Матч Аргентина - Франція розпочнеться у Лусаїлі о 17:00.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb