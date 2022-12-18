Аргентина та Франція назвали стартові склади на фінал ЧС-2022
Збірні Аргентини та Франції визначилися зі стартовими складами на фінальний матч чемпіонату світу-2022 з футболу в Катарі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Аргентина: Мартінес – Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья – Ді Марія, Де Пауль, Фернандес, Макаллістер – Мессі, Альварес
Франція: Льоріс – Кунде, Варан, Упамекано, Тео Ернандес – Грізманн, Чуамені, Рабйо – Дембеле, Жиру, Мбаппе
Матч Аргентина - Франція розпочнеться у Лусаїлі о 17:00.
- 13 грудня у півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини впевнено перемогла Хорватію.
- 14 грудня у другому півфіналі ЧС-2022 збірна Франції перемогла команду Марокко.
- 17 грудня у матчі за третє місце чемпіонату світу - 2022 збірна Хорватії переграла Марокко та виграла бронзові медалі.
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