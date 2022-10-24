Армія дронів: ЗСУ отримають 11 комплексів безпілотників PUMA-LE завдяки донатам
Збройним силам України закуплять 11 потужних комплексів дронів PUMA-LE на гроші, які збирали завдяки ініціативі UNITED24
Про це інформує міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
11 комплексів безпілотників PUMA-LE для ЗСУ коштуватимуть понад 540 млн грн.
"Дрони оснащені звичайною та тепловізійною камерою з 6-кратним зумом. Це дозволяє виявляти противника вдень, вночі та за будь-якої погоди", - наголосив Федоров.
Повідомляється, завдяки антенам дрони долають відстань до 60 км, що допоможе воїнам пробиратися в тил російських окупантів. Безпілотники можуть перебувати у польоті близько 6 годин і підійматися у повітря до 3 кілометрів, що робить їх непомітними для ворога.
"PUMA-LE на озброєнні у 18 країнах світу: США, Великобританія, Німеччина, Франція тощо. Тепер поповнюємо такими "пташками" і наш фронт", - додав Федоров.
- Нагадаємо, платформа UNITED24 почала співпрацювати з офіційним імпортером BMW в Україні.
- 18 жовтня, відбулося чергове розширення платформи United24, до якої доєднався відомий боксер Олександр Усик.
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