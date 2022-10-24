Про це інформує міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

11 комплексів безпілотників PUMA-LE для ЗСУ коштуватимуть понад 540 млн грн.

"Дрони оснащені звичайною та тепловізійною камерою з 6-кратним зумом. Це дозволяє виявляти противника вдень, вночі та за будь-якої погоди", - наголосив Федоров.

Повідомляється, завдяки антенам дрони долають відстань до 60 км, що допоможе воїнам пробиратися в тил російських окупантів. Безпілотники можуть перебувати у польоті близько 6 годин і підійматися у повітря до 3 кілометрів, що робить їх непомітними для ворога.

"PUMA-LE на озброєнні у 18 країнах світу: США, Великобританія, Німеччина, Франція тощо. Тепер поповнюємо такими "пташками" і наш фронт", - додав Федоров.

Нагадаємо, платформа UNITED24 почала співпрацювати з офіційним імпортером BMW в Україні.

18 жовтня, відбулося чергове розширення платформи United24, до якої доєднався відомий боксер Олександр Усик.

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