Про це керівник гуманітарного проєкту "Херсонський хаб", ексзаступник міського голови Херсона Роман Головня заявив у етері Еспресо.

Коментуючи ситуацію щодо забезпечення питною водою територій Херсонщини, які постраждали внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, Головня зазначив, що складною вона залишається у тих регіонах, які були перш за все підтоплені.

"Якщо ми говоримо про місто Херсон, то місто Херсон забезпечується водою зі свердловин і це дало можливість уникнути такої масштабної катастрофи. Тому, що якби був централізований водозабір з Дніпра - місто залишилося б взагалі без води. Проблеми з водою були саме в підтоплених мікрорайонах і там дійсно за допомогою установок та кількості завезеної питної води, вдалося уникнути дефіциту та допомогти людям забезпечити життєво необхідною водою", - зазначив він.

Щодо ситуації, яка розгортається зараз, волонтер заявив, що гуманітарні місії продовжують заводити питну воду, щоб забезпечити населення питною водою.

"Наразі, як звітує ОВА - є постійний 5-ти денний запас води для того, щоб забезпечити населення. Структури водоканалу по Херсону працюють на відновлення та промивку свердловин, які були затоплені в результаті Каховської ГЕС. Це близько 20 свердловин", - сказав він.

Головня зазначив також, що там, де немає електроенергії - ситуація складніша й потрібен, або постійний підвіз води, або постійна робота генераторів, які качають воду зі свердловин.

Коментуючи ситуацію на лівобережжі волонтер заявив, що окупанти розв'язують питання забезпечення населення депортацією в окупований Крим, або на територію РФ.

"Коли ми говоримо про Голу Пристань, Олешки - ніхто не збирається там якось ліквідувати наслідки повені і все, що вони роблять - це погрожують місцевому населенню і стираються максимально депортувати його, щоб зайняти житло на лівобережжі", - додав Головня.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС була окупована росіянами з 24 лютого минулого року.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація 6 червня, можна прочитати за цим посиланням.

Відомо, що США ретельно вивчають докази у справі про підрив Каховської ГЕС.

20 липня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС загинула 31 людина.