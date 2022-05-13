Армія РФ намагається прорватись до Слов'янська та Краматорська, адже командування відчуває тиск через необхідність успіху в операціях на Сході України, - розвідка Британії

Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у twitter.

"Першочерговим завданням на цьому напрямі є оточення українських сил у районі проведення Операції об'єднаних сил, відключення їх від підтримки чи підкріплення з боку частин на заході країни", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, українські військовослужбовці успішно запобігли спробі росіян переправитись через річку на Донбасі.

"Зображення вказують на те, що під час спроби перетнути Сіверський Донець на захід від Сєвєродонецька Росія втратила значну частину бронетехніки, щонайменше одну батальйонної тактичну групу, а також розміщені там понтонні переправи", - повідомляють у міністерстві оборони.

У розвідці зазначили, що переправа через річку в суперечливому середовищі є дуже ризикованим маневром і це говорить про тиск на російське командування, щоб досягти прогресу на сході України.

Додають, що російські війська не змогли досягти жодного значного просування, попри те, що зосереджують сили у цьому районі після виведення та передислокації підрозділів з Київської та Чернігівської областей.

12 травня британська розвідка повідомила, що Росія визнає нездатність захопити ключові міста України, виведенням військ з Харківщини.

11 травня Росія намагалась зміцнити свій гарнізон на захопленому острові Зміїний у Чорному морі.

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