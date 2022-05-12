Українські війська на Харківщині відновлюють контроль над населеними пунктами в напрямку кордону, - британська розвідка

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

Росія зосередилась на Донецькому та Луганському напрямках, тому їхні позиції на Харківщині стали вразливими для ЗСУ. Наразі Росія виводить окремі підрозділи для реорганізації і поповнення особового складу.



Виведення російських військ з Харківської області є мовчазним визнанням нездатності Росії захопити Харків.



Тепер російські війська, скоріш за все, зосередяться на східному березі річки Сіверський Донець, щоб захистити свої основні шляхи постачання.

Нагадаємо, РФ втратила близько 26 650 військових, 1195 танків, 398 БПЛА й 161 вертоліт. Упродовж 11 травня найбільших втрат окупанти зазнали на Курахівському напрямку.

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