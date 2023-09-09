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Армія РФ намагається змінити систему командування на тлі проблем зі снарядами і логістикою, - ISW

9 вересня, 2023 субота
05:07
Війна з Росією російська армія, мобілізація

Російські окупанти на тлі контрнаступальних операцій ЗСУ змінюють систему командування та управління, намагаються активізувати зусилля щодо впровадження доктрини вогню, адаптують розгортання комплексів РЕБ, при цьому ворог продовжує відчувати проблеми з керівництвом підрозділами

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У публікації йдеться, що російські загарбники внесли помітні зміни у систему свого командування та управління у спробах захистити командну інфраструктуру та покращити обмін інформацією. Разом з тим, розгортання сил РФ, ймовірно, все ще посилює проблеми з горизонтальною інтеграцією.

Згідно з заявою заступниці директора з аналізу Центру безпеки та новітніх технологій (CSET) Магарити Конаєвої та наукового співробітника CSET Оуена Деніелса 6 вересня, війська РФ вивели штаб-квартиру за межі досяжності більшості ударних систем ЗСУ, та розмістили передові командні пункти далі під землею та за добре захищеними позиціями.

Експерти зазначають, що залишається незрозумілим, чи використовували інтервенти цю більш захищену командну інфраструктуру в усіх окупованих районах в Україні, і в якій мірі ці оборонні зусилля перешкоджали триваючій кампанії ЗСУ щодо ударів по таких об'єктах.

Як заявили Конаєва і Деніелс, війська РФ покращили зв'язок між командними пунктами та частинами на фронті, проклавши польові кабелі та використовуючи безпечніший радіозв'язок.

У Королівському інституті об'єднаних служб (RUSI) заявили 4 вересня, що окупанти також намагаються покращити сигнали за рахунок ширшого використання сервісів C2 на основі додатків, які вимагають менше підготовки.

Водночас, звертають увагу Конаєва та Деніелс, російські солдати, як і раніше, часто передають конфіденційну інформацію незахищеними каналами.

Експерти дійшли висновку, що війська РФ, як і раніше, стикаються з проблемами створення горизонтально інтегрованої структури управління для обміну інформацією між різними підрозділами в режимі реального часу.

Також повідомляється, що через артилерійські обмеження окупантів вони активізують давні зусилля щодо впровадження доктрини вогню, що віддає пріоритет точності, а не обсягу, оскільки вести масований вогонь із закритих позицій росіянам вже проблематично, а також вони зазнають труднощів з транспортуванням великої кількості боєприпасів на лінію фронту.

Повідомляється також, що РФ збільшує виробництво снарядів з лазерним наведенням "Краснопіль" і баражуючих боєприпасів (дронів) "Ланцет" для підвищення точності вогню.

"Російські підрозділи на фронті швидко навчаються та впроваджують інновації, але їхня здатність повністю реалізувати бажаний RFC, ймовірно, буде обмежена їхньою здатністю надавати покращені системи зв'язку та забезпечувати необхідну підготовку - для військ, які беруть участь у бою", - йдеться в публікації.

Також повідомляється, що війська РФ адаптують розгортання комплексів радіоелектронної боротьби. У RUSI заявили, що російські сили розосереджують системи "Поле-21" та розглядають їх як "одноразові" системи РЕБ, щоб забезпечити широкий захист від ударів українських дронів.

  • Нагадаємо, українські військові протягом доби, 7 вересня, успішно витіснили росіян із займаних позицій та закріпилися на досягнутих рубежах. За добу війни в України РФ втратила 640 військових, 23 танки та 31 артсистему.
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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