Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У Білозерці через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків. Поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Одрадокамʼянку росіяни скинули три керовані авіабомби. Унаслідок цього пошкоджені приватні будинки.