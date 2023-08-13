Армія РФ обстріляла Херсонщину: є пораненні, пошкоджені приватні будинки
Російські терористи у неділю, 13 серпня, вдарили з артилерії та завдали авіаудару по Білозерці та Одрадокамʼянці Херсонської області. Дві людини отримали поранення
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"У Білозерці через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків. Поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на Одрадокамʼянку росіяни скинули три керовані авіабомби. Унаслідок цього пошкоджені приватні будинки.
- У неділю, 13 серпня, російські окупанти атакували з артилерії Торецьк та Сіверськ Донецької області. Унаслідок цього дві жінки отримали осколкові поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.97
Купівля 36.97Продаж 37.68
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе