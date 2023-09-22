Армія РФ вранці атакувала Херсон: загинув чоловік, 2 постраждалих
Вранці п'ятниці, 22 вересня, російські терористи обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки загинув 25-річний чоловік, ще дві людини отримали поранення
Про це повідомляє Херсонська прокуратура.
"За даними слідства, 22 вересня близько 09:00 російські військові вкотре обстріляли житлові квартали міста Херсон. Попередньо здійснено артобстріл", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що окупанти поцілили по приватному будинку, внаслідок чого травми несумісні із життям отримав 25-річний чоловік. Наразі відомо про двох місцевих жителів, які отримали поранення. Також пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та гаражі.
Раніше про це повідомили начальник Херсонської МВА Роман Мрочко й очільник ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що з самого ранку російські загарбники атакують Херсон з лівого окупованого берега міста. Терористи завдали ударів по житлових будинках.
Станом на 09:30 відомо про 2 постраждалих: один поранених та один загиблий 25-річний чоловік.
- Вночі та вранці 21 вересня російські терористи атакували місто Херсон. Унаслідок ворожого обстрілу загинули 4 людини, ще 5 отримали поранення.
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