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Армія РФ з артилерії обстрілювала Донеччину: є загиблий, 5 поранених

3 вересня, 2023 неділя
20:13
Війна з Росією Донеччина

Протягом неділі, 3 вересня, російські терористи щонайменше два рази атакували Донецьку область з артилерії. Унаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще 5 отримали поранення

Про це пише Офіс генпрокурора.

Зазначається, що окупанти вдарили по селищу Північне та селищу Тихонівка Краматорського району. 

Унаслідок обстрілів зруйновано приватний будинок, де проживало літнє подружжя. 84-річний господар загинув під завалами, а його 85-річну дружину госпіталізовано з тілесними ушкодженнями.

Донеччина

Фото: Офіс генпрокурора

Крім того, осколкові поранення й переломи отримали ще четверо цивільних. Троє чоловіків 19, 41, 45 років та 61-річна жінка – усі вони під час обстрілу перебували на території своїх домівок.  

Також пошкоджені житлові будинки і господарські споруди.

Донеччина

Фото: Офіс генпрокурора

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - додали прокурори.

  • Протягом минулої доби, 2 вересня, росіяни атакували 8 населених пунктів Донецької області. Через ворожі атаки двоє людей загинуло, двоє поранених.

Україна
російська армія
Донеччина
ракетний удар
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