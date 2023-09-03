Армія РФ з артилерії обстрілювала Донеччину: є загиблий, 5 поранених

Про це пише Офіс генпрокурора.

Зазначається, що окупанти вдарили по селищу Північне та селищу Тихонівка Краматорського району.

Унаслідок обстрілів зруйновано приватний будинок, де проживало літнє подружжя. 84-річний господар загинув під завалами, а його 85-річну дружину госпіталізовано з тілесними ушкодженнями.

Фото: Офіс генпрокурора

Крім того, осколкові поранення й переломи отримали ще четверо цивільних. Троє чоловіків 19, 41, 45 років та 61-річна жінка – усі вони під час обстрілу перебували на території своїх домівок.

Також пошкоджені житлові будинки і господарські споруди.

Фото: Офіс генпрокурора

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - додали прокурори.