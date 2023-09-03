Армія РФ з артилерії обстрілювала Донеччину: є загиблий, 5 поранених
Протягом неділі, 3 вересня, російські терористи щонайменше два рази атакували Донецьку область з артилерії. Унаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще 5 отримали поранення
Про це пише Офіс генпрокурора.
Зазначається, що окупанти вдарили по селищу Північне та селищу Тихонівка Краматорського району.
Унаслідок обстрілів зруйновано приватний будинок, де проживало літнє подружжя. 84-річний господар загинув під завалами, а його 85-річну дружину госпіталізовано з тілесними ушкодженнями.
Фото: Офіс генпрокурора
Крім того, осколкові поранення й переломи отримали ще четверо цивільних. Троє чоловіків 19, 41, 45 років та 61-річна жінка – усі вони під час обстрілу перебували на території своїх домівок.
Також пошкоджені житлові будинки і господарські споруди.
Фото: Офіс генпрокурора
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - додали прокурори.
- Протягом минулої доби, 2 вересня, росіяни атакували 8 населених пунктів Донецької області. Через ворожі атаки двоє людей загинуло, двоє поранених.
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