Армія РФ за добу обстріляла 10 областей України: 1 людина загинула, 12 поранено

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Київщина: під час майже 2-годинної тривоги в області працювала ППО. Влучань не відбулося, тож попередньо постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків між населеними пунктами в полі зафіксовано декілька пожеж трав'яного настилу - всі ліквідували. В одній з громад пошкоджено приміщення торгового закладу. Вогнем знищено вантажівку та екскаватор, що знаходилися поруч.

Чернігівщина: за добу ворог здійснив 6 обстрілів регіону. Ворог стріляв із мінометів та артилерії по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Постраждалих та руйнувань немає.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння з мінометів, артилерії та АГС. Попередньо - без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. У Великописарівській громаді пошкоджено господарське приміщення, приміщення ліцею, нежитлові приміщення, трактори, автомобілі та одне приватне домоволодіння.

Дніпропетровщина: вночі та вранці російська армія обстріляла Нікопольщину, застосувавши важку артилерію. Била по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Загиблих та постраждалих немає. Також вчора агресор атакував Нікопольщину з БПЛА, снаряди скинув на районний центр. Внаслідок обстрілу пошкоджені навчальний заклад, склад, приватне підприємство та інфраструктурний об’єкт, понівечений житловий будинок.

Запорізька область: за минулу добу ворог здійснив 94 удари по 26 населених пунктах. Зафіксовано дев'ять авіаційних ударів по Оріхову, Роботиному та Новоданилівці, БПЛА-атаки по Новодарівці, Малинівці й Кам'янському, а також обстріли з РСЗВ по Степногірську та Полтавці.

Внаслідок авіаційного удару по Новоданилівці поранення отримали троє місцевих жителів 56-річний чоловік та жінки 57 й 58 років - їх госпіталізували. Крім того, надійшло 59 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Харківщина: минулої доби на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Ветеринарного Харківського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Шевченка Харківського району, Стариця, Гатище, Плетенівка, Нестерне, Бударки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Петропавлівки та Крохмального. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Табаївка та Піщане.

Луганщина: росіяни атакували Білогорівку. Артилерія та міномети застосовувалися по Невському, Білогорівці, Діброві. За добу противник загалом здійснив 155 обстрілів регіону.

Донеччина: ворог здійснив 1304 обстріли по лінії зіткнення, під вогнем опинилися 14 населених пунктів. Пошкоджено 25 житлових будинків, 3 цивільних автомобілі, 8 гаражів, приміщення АТ "Часовоярського вогнетривкого комбінату", ЛЕП. На Донеччині за добу поранено 6 людей.

Одещина: протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками. На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства отримав важкі поранення, помер у лікарні. У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 65 обстрілів, з них 4 - по Херсону. Рашисти поцілили у райони 24 населених пунктів області, вежу мобільного зв'зку у Бериславському районі. Вдень армія РФ обстріляла Іванівку, що в Херсонському районі., внаслідок чого травмовані дві жінки 53 і 73 років. Під час обстрілу вони знаходилися на подвір’ях своїх будинків. Обох у стані середньої важкості госпіталізували.



Крім того, ворог вдарив по Токарівці: під обстріл потрапив 65-річний чоловік, який знаходився біля будинку. Пораненого шпиталізували. Лікарі надають йому необхідну меддопомогу.

Телеканал "Еспресо" та благодійний фонд “Весна” збирає кошти на купівлю сучасних дронів для 23 Окремого стрілецького батальйону Збройних Сил України. Захисники працюють на спекотному Донецькому напрямку. Їм потрібні дрони для проведення високоефективної розвідки.