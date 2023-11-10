Армія РФ зранку обстріляла з артилерії селище Кіндійка на Херсонщині: загинув чоловік
У п'ятницю, 10 листопада, російські терористи атакували з артилерії селище Кіндійка Херсонської області. Унаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, ще один - поранений
Про це пише очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Близько 10:30 російська армія з артилерії атакувала Кіндійку. Постраждали двоє людей", - написав глава ОВА.
За його словами, від отриманих травм на місці загинув 69-річний чоловік. Також поранення отримав 63-річний місцевий житель, у нього вибухова травма та поранення спини.
- 9 листопада Росія вдарила по Херсону з тимчасово окупованого лівобережжя області, внаслідок чого загинув чоловік, п'ятеро людей зазнали поранень.
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