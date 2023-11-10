Армія РФ зранку обстріляла з артилерії селище Кіндійка на Херсонщині: загинув чоловік

Про це пише очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 10:30 російська армія з артилерії атакувала Кіндійку. Постраждали двоє людей", - написав глава ОВА.

За його словами, від отриманих травм на місці загинув 69-річний чоловік. Також поранення отримав 63-річний місцевий житель, у нього вибухова травма та поранення спини.