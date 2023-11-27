Армія США звільнила танкер, захоплений озброєними особами поблизу Ємену

Про це пише Reuters.

Зазначається, що танкер, який перевозив фосфорну кислоту, був ідентифікований судновою компанією як Central Park. Нападників правоохоронці не встановили.

Один із офіційних осіб США на умовах анонімності сказав, що військовий корабель USS Mason відповів на сигнал лиха, і танкер тепер вільний.

П'ятеро озброєних людей намагалися втекти на швидкому човні, але за ними погнався військовий корабель США, і вони зрештою здалися.

Цей інцидент є останнім у серії атак у водах Близького Сходу з моменту, коли 7 жовтня почалася жорстока війна між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС. Це сталося після захоплення пов’язаного із Ізраїлем вантажного судна єменськими хуситами. Тоді угруповання пообіцяло захоплювати ізраїльські судна.

Central Park - це невеликий танкер-хімовоз, що керується міжнародною компанією зі штаб-квартирою в Лондоні Zodiac Maritime. Він належить ізраїльській родині Офер. Згідно з даними LSEG, судно під прапором Ліберії було побудовано в 2015 році та належить компанії Clumvez Shipping Inc.

У заяві Zodiac Maritime йдеться, що судно Central Park перевозило повний вантаж фосфорної кислоти, яку в основному використовують для добрив.

"Нашим пріоритетом є безпека нашого 22 членів екіпажу на борту. Турецьке капітанське судно має багатонаціональний екіпаж, що складається з екіпажу з громадян Росії, В’єтнаму, Болгарії, Індії, Грузії та Філіппін", – додається у заяві.