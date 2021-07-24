Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Армія України отримає від США в 12 разів менше, ніж армія Афганістану, - Андрій Білецький

Армія України отримає від США в 12 разів менше, ніж армія Афганістану, - Андрій Білецький

24 липня, 2021 субота
17:02
війна з Росією

Сума, яку адміністрація Джозефа Байдена запросила у Конгресу США на підтримку афганських сил безпеки, в 12 разів переважає заплановану на 2022 рік допомогу Україні по протидії російській агресії

В першому випадку йдеться про $3,3 млрд, в другому - про $255 млн. На це звертає увагу політик та військовий, засновник і перший командир добровольчого полку "Азов" Андрій Білецький, інформує Еспресо.TV.

"І це при тому, що Україна бореться проти ядерної РФ, а її проксі на Донбасі мають на озброєнні важку артилерію, танкові підрозділи, сучасні засоби РЕБ, авіарозвідку і мають доступ до російської супутникової розвідки. Армія Афганістану ж воює з нерегулярними загонами людей у сандалях", - зауважив Білецький в статті, оприлюдненій сьогодні, 24 липня 2021 року, на його офіційному телеграм-каналі.

"Не по заявах, а по фактах і цифрах військової допомоги можна реально зрозуміти, хто кому союзник і як лідери Західного світу розставляють свої геополітичні пріоритети. Українські влада і політики мають скинути рожеві окуляри наївного єврооптимізму", - зазначив він.

Читайте такожЗеленський має їхати до Вашингтону з відмовою від формули Штайнмаєра , - Раміс Юнус

За словами Андрія Білецького, на сьогоднішній день Україна знаходиться фактично віч-на-віч з російським ворогом і всіма своїми проблемами.

"Наші реальні партнери - Польща, Литва, Латвія, Естонія - на жаль, не мають таких фінансових і мілітарних ресурсів для значної допомоги Україні. Колективний Захід не хоче і не буде воювати за Україну чи хоча б надавати нам підтримку на рівні Афганістану чи Іраку. Нас будуть годувати запевненнями, гарантіями та фінансовими об'їдками з панського столу. Ми маємо прийняти цю жорстку істину і ставати сильнішими кожного дня. Інакше, раніше чи пізніше, нас чекатиме дуже болісне зіткнення з реальністю, якого Україна, як держава, може і не пережити", - вважає Білецький.

Як наголошує політик, ми не повинні повторити історичні помилки сторічної давнини, коли Директорія УНР замість активних дій по боротьбі з червоною Москвою та зміцнення обороноздатності згаяла критично важливий час на чекання допомоги від Антанти та ведення пустопорожніх перемовин з її представниками. Як наслідок, 1921 рік став останнім в історії держави УНР.

Читайте такожНа фестивалі у Боярці покажуть реконструкцію боїв УГА та УПА

"Геополітичні реалії сьогодні, як і завжди, диктують свій закон: кожен народ сам виборює своє майбутнє. Захід не став захищати Україну 100 років тому, не став захищати у 2014 році, не стане й сьогодні. Лише від нас залежить майбутнє існування Української держави. І ми всі маємо усвідомити цю відповідальність", - підсумовує Андрій Білецький.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

армія
Афганістан
Андрій Білецький
УНР
американська допомога
Читайте також:
Юрій Вітренко
23 липня, 2021 п'ятниця
Незрозуміло, наскількі ці кошти можуть допомогти Україні, - Вітренко про компенсацію за добудову "Північного потоку-2"
22 липня, 2021 четвер
Мінсоцполітики перенесло на серпень виплати пенсійних надбавок для військових: скільки складе підвищення
Олімпіада-2020, збірна України
23 липня, 2021 п'ятниця
Олімпіада-2020: збірна України пройшла на параді учасників на церемонії відкриття Ігор у Токіо. ФОТО
Київ
+25
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.95
    Купівля 26.95
    Продаж 27.2
  • EUR
    Купівля 31.67
    Продаж 32.09
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
24 липня
20:40
Окупанти "ЛНР" заборгували за воду 170 млн й різко скоротили її подачу населенню
20:11
На Тернопільщині відреставрували єдиний в області орган
19:50
Противники "ковідних сертифікатів" вийшли на протест у Парижі
19:27
В Харкові помер поранений боєць 57-ї бригади
19:05
На столичній площі Лесі Українки одночасно зіткнулися 4 авто
19:00
Інфографіка
Олена Костевич
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 25 липня
18:44
Озброєні люди позбавили ексдружину Ротенберга вілли у Франції
18:21
У Маріуполі відсвяткували День Нептуна
17:54
Росія обмежила імпорт помідорів з Білорусі
17:33
ЛГБТ-прайди цьогоріч розпочалися з Кривого Рогу
16:45
Дар'я Білодід (друга справа)
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
16:13
На фестивалі у Боярці покажуть реконструкцію боїв УГА та УПА
15:50
Ексклюзив
Зеленський має їхати до Вашингтону з відмовою від формули Штайнмаєра , – Раміс Юнус
15:43
Андрій Андрейків
"Закликаючи Росію не використовувати газ як зброю, Меркель тим самим уже визнає, що газ є зброєю", – правник Андрій Андрейків
15:15
Ділки з Волині незаконно постачали бурштин до Еміратів. Проведено 16 обшуків
14:54
РНБО
В уряді назвали причину санкцій проти російського інтернет-магазину модного одягу
14:48
коронавірус
На Львівщині підтвердили три випадки штаму "Дельта"
14:28
Дар'я Білодід
Твоє олімпійське золото ще попереду: Зеленський привітав Білодід з нагородою Ігор у Токіо
14:00
Джо Байден
У США рейтинг підтримки Байдена впав найнижче за півроку
13:41
Пожежа, Кривий Ріг
У Кривому Розі сталася пожежа у будинку для літніх людей
13:23
Ігор Коломойський
У США анонсували нові санкції проти Коломойського
13:10
Володимир Огризко
"Бій проти "Північного потоку-2" триває, і навіть  те, що він майже добудований, не є крапкою в цій війні", − Володимир Огризко
12:51
Дар'я Білодід
Олімпіада-2020: Білодід принесла Україні першу медаль Ігор у Токіо
12:20
SkyUp, бортпровідниці
Український лоукостер перевдягне бортпровідниць у кросівки замість підборів
11:51
посольство США
США пообіцяли призначити посла в Україні найближчим часом
11:32
Дар'я Білодід
Олімпіада-2020: Українка Білодід не змогла вийти до фіналу Ігор у Токіо
11:02
Вірмено-азербайджанський кордон
На кордоні Азербайджану та Вірменії відновилися збройні сутички
10:43
США нададуть Афганістану військову допомогу на $3,3 млрд
10:18
Павло Коростильов
Олімпіада-2020: українець Коростильов зупинився за крок від нагороди
09:51
Микола Княжицький
Росія і Зеленський одночасно почали боротьбу з українською мовою, - Княжицький
09:21
вакцинація на арені львів
Щеплення від коронавірусу отримали 3 млн українців, - МОЗ
08:49
Олімпіада-2020
Олімпіада-2020: посольство РФ у Японії зажадало прибрати Крим з карти України
08:30
коронавірус
В Україні за добу виявлено 745 нових випадків COVID-19
08:19
ТКГ
Україна відмовилася вести переговори ТКГ у Мінську
07:52
Дар'я Білодід (ліворуч)
Олімпіада-2020: українська дзюдоїстка Білодід вийшла до півфіналу
07:32
ООС, Піски
23 липня на фронті: окупанти поранили мирного мешканця Мар'їнки
07:17
Російські хакери
США депортували до Росії хакера, засудженого за організацію атаки на Tesla
2021, п'ятниця
23 липня
23:35
Президент увів у дію рішення РНБО про поглиблення інтеграції до НАТО
23:00
Зеленський підписав указ: у деклараціях питатимуть про подвійне громадянство
22:43
Олексій Арестович
Звільнення Тарана не передбачається, - Арестович
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV