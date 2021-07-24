Армія України отримає від США в 12 разів менше, ніж армія Афганістану, - Андрій Білецький

В першому випадку йдеться про $3,3 млрд, в другому - про $255 млн. На це звертає увагу політик та військовий, засновник і перший командир добровольчого полку "Азов" Андрій Білецький, інформує Еспресо.TV.



"І це при тому, що Україна бореться проти ядерної РФ, а її проксі на Донбасі мають на озброєнні важку артилерію, танкові підрозділи, сучасні засоби РЕБ, авіарозвідку і мають доступ до російської супутникової розвідки. Армія Афганістану ж воює з нерегулярними загонами людей у сандалях", - зауважив Білецький в статті, оприлюдненій сьогодні, 24 липня 2021 року, на його офіційному телеграм-каналі.



"Не по заявах, а по фактах і цифрах військової допомоги можна реально зрозуміти, хто кому союзник і як лідери Західного світу розставляють свої геополітичні пріоритети. Українські влада і політики мають скинути рожеві окуляри наївного єврооптимізму", - зазначив він.



Читайте також: Зеленський має їхати до Вашингтону з відмовою від формули Штайнмаєра , - Раміс Юнус



За словами Андрія Білецького, на сьогоднішній день Україна знаходиться фактично віч-на-віч з російським ворогом і всіма своїми проблемами.



"Наші реальні партнери - Польща, Литва, Латвія, Естонія - на жаль, не мають таких фінансових і мілітарних ресурсів для значної допомоги Україні. Колективний Захід не хоче і не буде воювати за Україну чи хоча б надавати нам підтримку на рівні Афганістану чи Іраку. Нас будуть годувати запевненнями, гарантіями та фінансовими об'їдками з панського столу. Ми маємо прийняти цю жорстку істину і ставати сильнішими кожного дня. Інакше, раніше чи пізніше, нас чекатиме дуже болісне зіткнення з реальністю, якого Україна, як держава, може і не пережити", - вважає Білецький.



Як наголошує політик, ми не повинні повторити історичні помилки сторічної давнини, коли Директорія УНР замість активних дій по боротьбі з червоною Москвою та зміцнення обороноздатності згаяла критично важливий час на чекання допомоги від Антанти та ведення пустопорожніх перемовин з її представниками. Як наслідок, 1921 рік став останнім в історії держави УНР.



Читайте також: На фестивалі у Боярці покажуть реконструкцію боїв УГА та УПА



"Геополітичні реалії сьогодні, як і завжди, диктують свій закон: кожен народ сам виборює своє майбутнє. Захід не став захищати Україну 100 років тому, не став захищати у 2014 році, не стане й сьогодні. Лише від нас залежить майбутнє існування Української держави. І ми всі маємо усвідомити цю відповідальність", - підсумовує Андрій Білецький.

Сполучені Штати вивели свої війська з Афганістану й тепер допомагатимуть безпековому сектору цієї країні передусім матеріально.

6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb