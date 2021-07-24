Зеленський має їхати до Вашингтону з відмовою від формули Штайнмаєра , – Раміс Юнус

Про це повідомив експерт з питань міжнародної політики, ексголова апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус у програмі “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.



"Захід недостатньо серйозно сприймає лист президента Росії Володимира Путіна - програмний документ, який він нещодавно опублікував. Слава Богу, в Україні відношення до цього документа конкретне. Адже Україна, Польща й Прибалтика достатньо добре на власній шкурі знають, що таке документи такого штибу. Але Європа у 2007 році профукала такий же документ в Мюнхені, який було тоді заявлено президентом Путіним. І я не хотів би, щоб Європа разом зі США профукали і цей лист, який показує, що після Донбасу, підуть на Маріуполь, на Миколаїв, на Херсон, на Одесу. Тобто це все заявлено в його листі, значить це треба якось реалізовувати. А як Путін буде це реалізовувати? Апетит приходить під час прийому їжі", - зазначив Юнус.



Експерт зауважив, що Росія поступово реалізовує свої плани: спочатку Кремль досяг того, що добудували Nord Stream 2 та відмінили санкції. Далі Кремль буде домагатися того, щоби Франція й Німеччина разом зі Сполученими Штатами Америки тиснули на Україну щодо імплементації формули Штайнмаєра.



"Україна в жодному разі не повинна реалізовувати формулу Штайнмаєра в законодавчому плані. Це повинно бути поставлено таким чином, що жодна виконавча влада не зможе піддатися на імплементацію формули Штайнмаєра - лише з таким документом президент Зеленський повинен приїхати у Вашингтон. Адже в іншому випадку, ця програмна заява, яку зробив Володимир Путін, - це план щодо реалізації, це конкретні територіальні претензії. І в залежності від реакції як у середині України, так і на Заході, буде діяти Путін. Бачачи беззубість Заходу в 2008 та 2014 роках, Путін зробив з Грузією та Україною все те, чого хотів", - повідомив Раміс Юнус.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував статтю Путіна про "єдиний народ" росіян, українців і білорусів, зазначивши, що очільник Росії знаходить час писати такі статті, але не знаходить часу зустрітися з українським колегою.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи статтю Володимира Путіна, заявив, що кордони радянських республік 1922 року не стосуються самої Росії, бо та "з СРСР не виходила".

Згідно з джерелами російського РБК, статтю Володимира Путіна про "єдність українського, білоруського й російського народів" зроблять обов'язковою для вивчення в ЗС РФ.