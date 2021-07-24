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Зеленський має їхати до Вашингтону з відмовою від формули Штайнмаєра , – Раміс Юнус

24 липня, 2021 субота
15:50
Світ

Нещодавно опублікована стаття президента країни-агресора Росії Володимира Путіна про "один народ" – це план дій щодо захоплення нових територій України, на який Захід не звертає достатньо уваги

Про це повідомив експерт з питань міжнародної політики, ексголова апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус у програмі “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.
 
"Захід недостатньо серйозно сприймає лист президента Росії Володимира Путіна - програмний документ, який він нещодавно опублікував. Слава Богу, в Україні відношення до цього документа конкретне. Адже Україна, Польща й Прибалтика достатньо добре на власній шкурі знають, що таке документи такого штибу. Але Європа у 2007 році профукала такий же документ в Мюнхені, який було тоді заявлено президентом Путіним. І я не хотів би, щоб Європа разом зі США профукали і цей лист, який показує, що після Донбасу, підуть на Маріуполь, на Миколаїв, на Херсон, на Одесу. Тобто це все заявлено в його листі, значить це треба якось реалізовувати. А як Путін буде це реалізовувати? Апетит приходить під час прийому їжі", - зазначив Юнус.
 
Експерт зауважив, що Росія поступово реалізовує свої плани: спочатку Кремль досяг того, що добудували Nord Stream 2 та відмінили санкції. Далі Кремль буде домагатися того, щоби Франція й Німеччина разом зі Сполученими Штатами Америки тиснули на Україну щодо імплементації формули Штайнмаєра.
 
"Україна в жодному разі не повинна реалізовувати формулу Штайнмаєра в законодавчому плані. Це повинно бути поставлено таким чином, що жодна виконавча влада не зможе піддатися на імплементацію формули Штайнмаєра - лише з таким документом президент Зеленський повинен приїхати у Вашингтон. Адже в іншому випадку, ця програмна заява, яку зробив Володимир Путін, - це план щодо реалізації, це конкретні територіальні претензії. І в залежності від реакції як у середині України, так і на Заході, буде діяти Путін. Бачачи беззубість Заходу в 2008 та 2014 роках, Путін зробив з Грузією та Україною все те, чого хотів", - повідомив Раміс Юнус. 

  • Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував статтю Путіна про "єдиний народ" росіян, українців і білорусів, зазначивши, що очільник Росії знаходить час писати такі статті, але не знаходить часу зустрітися з українським колегою.
  • Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи статтю Володимира Путіна, заявив, що кордони радянських республік 1922 року не стосуються самої Росії, бо та "з СРСР не виходила".
  • Згідно з джерелами російського РБК, статтю Володимира Путіна про "єдність українського, білоруського й російського народів" зроблять обов'язковою для вивчення в ЗС РФ.


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Володимир Зеленський
Вашингтон
Антін Борковський
Володимир Путiн
Студія Захід з Антоном Борковським
капітуляція
формула Штайнмаєра
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