Військових РФ змушуватимуть вчити статтю Путіна про "єдність росіян та українців", - російські ЗМІ
Згідно з джерелами російського РБК , статтю Володимира Путіна про "єдність українського, білоруського й російського народів" зроблять обов'язковою для вивчення в ЗС РФ
Про це розповідає "Громадське" з посиланням на російське РБК.
Джерела російських журналістів у Міноборони свідчать, що статтю Кремлівського очільника включили до переліку обов'язкових для вивчення тем військово-політичної підготовки "через велику кількість відгуків у військовому середовищі".
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Указ про обов'язкове вивчення статті Путіна підписав особисто міністр оборони Сергій Шойгу.
Джерело наголосило, що тезу про "єдність українського, білоруського й російського народів" начебто підтримують усі російські військові. Тому статтю додали до переліку "обов’язкових для вивчення тем військово-політичної підготовки".
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Стаття, підписана авторством Путіна, з'явилася на сайті Кремля українською та російською мовами 12 липня. У ній російський президент намагається аргументувати нібито близькість українців та росіян, а також звинуватити у війні на Донбасі країни Заходу.
- Нагадаємо, 12 липня на сайті Кремля з'явилась "програмна" стаття Путіна про Україну двома мовами.
- Володимир Зеленський прокоментував статтю Путіна про "єдиний народ" росіян, українців і білорусів, зазначивши, що очільник Росії знаходить час писати такі статті, але не знаходить часу зустрітися з українським колегою
- Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи статтю Володимира Путіна, заявив, що кордони радянських республік 1922 року не стосуються самої Росії, бо та "з СРСР не виходила"
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