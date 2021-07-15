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Головна війна з Росією Військових РФ змушуватимуть вчити статтю Путіна про "єдність росіян та українців", - російські ЗМІ

Військових РФ змушуватимуть вчити статтю Путіна про "єдність росіян та українців", - російські ЗМІ

15 липня, 2021 четвер
22:38
війна з Росією російські війська

Згідно з джерелами російського РБК , статтю Володимира Путіна про "єдність українського, білоруського й російського народів" зроблять обов'язковою для вивчення в ЗС РФ

Про це розповідає "Громадське" з посиланням на російське РБК.

Джерела російських журналістів у Міноборони свідчать, що статтю Кремлівського очільника включили до переліку обов'язкових для вивчення тем військово-політичної підготовки "через велику кількість відгуків у військовому середовищі".

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Указ про обов'язкове вивчення статті Путіна підписав особисто міністр оборони Сергій Шойгу.

Джерело наголосило, що тезу про "єдність українського, білоруського й російського народів" начебто підтримують усі російські військові. Тому статтю додали до переліку "обов’язкових для вивчення тем військово-політичної підготовки".

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Стаття, підписана авторством Путіна, з'явилася на сайті Кремля українською та російською мовами 12 липня. У ній російський президент намагається аргументувати нібито близькість українців та росіян, а також звинуватити у війні на Донбасі країни Заходу.

  • Нагадаємо, 12 липня на сайті Кремля з'явилась "програмна" стаття Путіна про Україну двома мовами.
  • Володимир Зеленський прокоментував статтю Путіна про "єдиний народ" росіян, українців і білорусів, зазначивши, що очільник Росії знаходить час писати такі статті, але не знаходить часу зустрітися з українським колегою
  • Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи статтю Володимира Путіна, заявив, що кордони радянських республік 1922 року не стосуються самої Росії, бо та "з СРСР не виходила"
Володимир Путін
Сергій Шойгу
міноборони Росії
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