Військових РФ змушуватимуть вчити статтю Путіна про "єдність росіян та українців", - російські ЗМІ

Про це розповідає "Громадське" з посиланням на російське РБК.



Джерела російських журналістів у Міноборони свідчать, що статтю Кремлівського очільника включили до переліку обов'язкових для вивчення тем військово-політичної підготовки "через велику кількість відгуків у військовому середовищі".



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Указ про обов'язкове вивчення статті Путіна підписав особисто міністр оборони Сергій Шойгу.

Джерело наголосило, що тезу про "єдність українського, білоруського й російського народів" начебто підтримують усі російські військові. Тому статтю додали до переліку "обов’язкових для вивчення тем військово-політичної підготовки".



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Стаття, підписана авторством Путіна, з'явилася на сайті Кремля українською та російською мовами 12 липня. У ній російський президент намагається аргументувати нібито близькість українців та росіян, а також звинуватити у війні на Донбасі країни Заходу.