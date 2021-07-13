"Росія не виходила з СРСР": речник Путіна Пєсков висловився про територіальні претензії до "колишніх республік"
Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи статтю Володимира Путіна, заявив, що кордони радянських республік 1922 року не стосуються самої Росії, бо та "з СРСР не виходила"
Про це він заявив на брифінгу, передає "Эхо Москвы".
На запитання російського журналіста чи може порівняння кордонів 1922 і 1991 років, згадане в статті президента РФ, поширюватися також на Росію і ті регіони, які увійшли до її складу в радянський період, Дмитро Пєсков відповів: "Російська Федерація нізвідки не виходила, ось в чому справа",
Пєсков сказав, що очільник Кремля Володимир Путін у своїй статті "констатує цю ситуацію і цей юридичний принцип".
Читайте також: "Вас нет, но мы вас уничтожим". Що насправді хотів сказати Путін статтею про Україну?
Прес-секретар Путіна додав, що це предмет для дискусій в ефірі, але не в рамках конференц-кола.
"Вам краще, напевно, викладати струнко, письмово або влаштовувати дискусії в ефірі. Стаття, безумовно, дуже глибока, вона дуже складна, це світоглядна стаття. Це по суті навіть не стаття, це набагато більш глибокий матеріал, тому, звичайно, дискусії - це добре, і вони повинні бути", - сказав він.
Читайте також: Віталій Портников: Для Путіна України немає і не буде
Дмитро Пєсков погодився, що цю статтю можна вважати запрошенням до дискусії, в тому числі про межі.
Зазначимо, у 1922 році РСФРР не мала у своєму складі Південного Сахаліну, Виборгу та частини Карелії, Східного Донбасу з Таганрогом. Втім, деякі питомо українські території, як-то Стародубщина та північний схід Слобожанщини були "передані" зі складу УСРР до РСФРР у 1919 році.
- Нагадаємо, 12 липня на сайті Кремля з'явилась "програмна" стаття Путіна про Україну двома мовами.
- Володимир Зеленський прокоментував статтю Путіна про "єдиний народ" росіян, українців і білорусів, зазначивши, що очільник Росії знаходить час писати такі статті, але не знаходить часу зустрітися з українським колегою
Дивіться також:
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.38
-
EUR
Купівля 32.08Продаж 32.47
- Актуальне
- Важливе