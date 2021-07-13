"Росія не виходила з СРСР": речник Путіна Пєсков висловився про територіальні претензії до "колишніх республік"

Про це він заявив на брифінгу, передає "Эхо Москвы".



На запитання російського журналіста чи може порівняння кордонів 1922 і 1991 років, згадане в статті президента РФ, поширюватися також на Росію і ті регіони, які увійшли до її складу в радянський період, Дмитро Пєсков відповів: "Російська Федерація нізвідки не виходила, ось в чому справа",



Пєсков сказав, що очільник Кремля Володимир Путін у своїй статті "констатує цю ситуацію і цей юридичний принцип".



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Прес-секретар Путіна додав, що це предмет для дискусій в ефірі, але не в рамках конференц-кола.



"Вам краще, напевно, викладати струнко, письмово або влаштовувати дискусії в ефірі. Стаття, безумовно, дуже глибока, вона дуже складна, це світоглядна стаття. Це по суті навіть не стаття, це набагато більш глибокий матеріал, тому, звичайно, дискусії - це добре, і вони повинні бути", - сказав він.



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Дмитро Пєсков погодився, що цю статтю можна вважати запрошенням до дискусії, в тому числі про межі.



Зазначимо, у 1922 році РСФРР не мала у своєму складі Південного Сахаліну, Виборгу та частини Карелії, Східного Донбасу з Таганрогом. Втім, деякі питомо українські території, як-то Стародубщина та північний схід Слобожанщини були "передані" зі складу УСРР до РСФРР у 1919 році.

Нагадаємо, 12 липня на сайті Кремля з'явилась "програмна" стаття Путіна про Україну двома мовами.

Володимир Зеленський прокоментував статтю Путіна про "єдиний народ" росіян, українців і білорусів, зазначивши, що очільник Росії знаходить час писати такі статті, але не знаходить часу зустрітися з українським колегою