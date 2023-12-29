"Арсенал" зі Зінченком програв "Вест Гему" та втратив можливість вийти на перше місце в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився поразкою "Арсеналу" з рахунком 0:2. За "Вест Гем" голами відзначились Томаш Соучек та Константінос Мавропанос.

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і відіграв 64 хвилини, після чого його замінив Нелсон. FlashScore нагородив українського гравця "Арсеналу" оцінкою 6,5.

"Арсенал" через поразку втратив можливість очолити турнірну таблицю АПЛ. Лондонці займають другу позицію і з 40 балами відстають від "Ліверпуля" на 2 бали.

"Вест Гем" піднявся на 6 позицію, у команди 33 пункти.

Англійська Прем'єр-ліга

19-й тур

28 грудня

"Арсенал" - "Вест Гем" 0:2

Голи: Соучек, 13, Мавропанос, 55