"Арсенал" зі Зінченком програв "Вест Гему" та втратив можливість вийти на перше місце в АПЛ
У 19-му турі Англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" поступився "Вест Гему" в лондонському дербі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою "Арсеналу" з рахунком 0:2. За "Вест Гем" голами відзначились Томаш Соучек та Константінос Мавропанос.
Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і відіграв 64 хвилини, після чого його замінив Нелсон. FlashScore нагородив українського гравця "Арсеналу" оцінкою 6,5.
"Арсенал" через поразку втратив можливість очолити турнірну таблицю АПЛ. Лондонці займають другу позицію і з 40 балами відстають від "Ліверпуля" на 2 бали.
"Вест Гем" піднявся на 6 позицію, у команди 33 пункти.
Англійська Прем'єр-ліга
19-й тур
28 грудня
"Арсенал" - "Вест Гем" 0:2
Голи: Соучек, 13, Мавропанос, 55
- 27 грудня у 19-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" переміг "Кристал Пелес". Гол забив Михайло Мудрик.
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