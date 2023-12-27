Мудрик забив, а "Челсі" переміг "Кристал Пелес" в АПЛ
У 19-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" переміг "Кристал Пелес"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився перемогою "Челсі" з рахунком 2:1. Українець Михайло Мудрик вийшов на гру у стартовому складі і відкрив рахунок вже на 13-й хвилині. Вінгер отримав м'яч в штрафному майданчику та влучив у нижній правий кут воріт.
"Кристал Пелес" зумів відповісти на 46-й хвилині. Мікаель Олісе знайшов вільну зону у штрафному майданчику "Челсі" та спрямував м'яч у нижній правий кут воріт "Челсі".
Переможний гол стався на 89-й хвилині. Переможний м'яч "Челсі" був забитий з пенальті. Ноні Мадуеке з одинадцятиметрової позначки відправив м'яч у лівий нижній кут воріт.
У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" з 25 балами займає 10 позицію. Лондонці після 19 матчів відстають від зони Ліги чемпіонів на 12 очок. До сьомого місця - 5 пунктів.
На рахунку Михайла Мудрика 3 голи та 2 асисти у 18 матчах за "Челсі" в цьому сезоні.
Англійська Прем'єр-ліга
19-й тур
27 грудня
"Челсі" - "Кристал Пелес" 2:1
Голи: Мудрик,13, Мадуеке, 89 (пен.) - Олісе, 45+1
Фото: Getty Images
- 20 грудня нападник лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик забив вирішальний гол та післяматчевий пенальті і вивів свою команду у півфінал Кубка ліги.
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