Мудрик забив, а "Челсі" переміг "Кристал Пелес" в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився перемогою "Челсі" з рахунком 2:1. Українець Михайло Мудрик вийшов на гру у стартовому складі і відкрив рахунок вже на 13-й хвилині. Вінгер отримав м'яч в штрафному майданчику та влучив у нижній правий кут воріт.

"Кристал Пелес" зумів відповісти на 46-й хвилині. Мікаель Олісе знайшов вільну зону у штрафному майданчику "Челсі" та спрямував м'яч у нижній правий кут воріт "Челсі".

Переможний гол стався на 89-й хвилині. Переможний м'яч "Челсі" був забитий з пенальті. Ноні Мадуеке з одинадцятиметрової позначки відправив м'яч у лівий нижній кут воріт.

У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" з 25 балами займає 10 позицію. Лондонці після 19 матчів відстають від зони Ліги чемпіонів на 12 очок. До сьомого місця - 5 пунктів.

На рахунку Михайла Мудрика 3 голи та 2 асисти у 18 матчах за "Челсі" в цьому сезоні.

Англійська Прем'єр-ліга

19-й тур

27 грудня

"Челсі" - "Кристал Пелес" 2:1

Голи: Мудрик,13, Мадуеке, 89 (пен.) - Олісе, 45+1

Фото: Getty Images